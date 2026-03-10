Anzeige
Mehr »
Dienstag, 10.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Triple-Discovery-Setup, das der Markt noch nicht begriffen hat!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A41XT2 | ISIN: AU0000445603 | Ticker-Symbol: 4VZ
Tradegate
10.03.26 | 09:33
0,080 Euro
-3,17 % -0,003
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
AMERICAN TUNGSTEN & ANTIMONY LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMERICAN TUNGSTEN & ANTIMONY LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0800,08309:33
Small- & Micro Cap Investment
10.03.2026 06:58 Uhr
286 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Wolfram-Rallye bei Almonty und American Tungsten & Antimony! Globale Versorgungskrise sprengt den Markt für strategische Metalle

Anzeige / Werbung

Der globale Rohstoffmarkt steht vor einer Zäsur, die in ihrer Tragweite selbst die Energiekrise der vergangenen Jahre in den Schatten stellen könnte. Wolfram, ein Metall von strategischer Bedeutung, das für die Rüstungsindustrie, die Luftfahrt und die Halbleiterproduktion schlichtweg unersetzlich ist, erlebt derzeit einen massiven Preisauftrieb. Wie das?Handelsblatt?berichtet, steigen die Preise rasant, da westliche Industrienationen händeringend versuchen, ihre Abhängigkeit von chinesischen Exporten zu verringern. Da China über 80 Prozent der weltweiten Produktion kontrolliert und zunehmend restriktive Exportquoten sowie strengere Umweltauflagen einführt, droht dem Weltmarkt ein strukturelles Defizit. Diese Verknappung trifft auf eine explodierende Nachfrage, die insbesondere durch die globale Wiederaufrüstung und den Hunger der KI-Chip-Produktion nach hochreinen Metallen getrieben wird. Analysten von?Fastmarkets?beobachten eine Dynamik, bei der sich die Preise in naher Zukunft vervielfachen könnten, was Unternehmen mit eigenen Vorkommen außerhalb des chinesischen Einflussbereichs in eine historisch starke Verhandlungsposition bringt.

Almonty Industries und der Durchbruch in Südkorea

In diesem spannungsgeladenen Marktumfeld hat sich Almonty Industries Inc. (WKN: A1J757, ISIN: CA02031X1024) als der wohl bedeutendste westliche Akteur etabliert. Das Herzstück des Unternehmens ist die Sangdong-Mine in Südkorea, ein Projekt von globaler Tragweite, das kurz vor der kommerziellen Inbetriebnahme steht. Sangdong gilt als eine der größten und hochwertigsten Wolfram-Lagerstätten der Welt und verfügt über das Potenzial, einen signifikanten Teil des westlichen Bedarfs über Jahrzehnte hinweg zu decken. Laut Berichten von?Inv3st.de?ist die strategische Relevanz von Almonty kaum zu überschätzen, da das Unternehmen nicht nur von den steigenden Marktpreisen profitiert, sondern auch durch staatlich garantierte Kredite und langfristige Abnahmeverträge abgesichert ist. Während andere Rohstoffproduzenten mit hohen Explorationsrisiken kämpfen, befindet sich Almonty in der Endphase der Entwicklung und steht unmittelbar vor dem Übergang zum Cashflow-starken Produzenten. Die Kombination aus niedrigen operativen Kosten in Südkorea und einem Marktumfeld, das händringend nach stabilen Lieferketten sucht, macht Almonty zu einem Beispiel für die neue Ära der Rohstoffautarkie im Westen.

American Tungsten & Antimony als Bollwerk für Nordamerika

Ergänzt wird dieses strategische Bild durch die American Tungsten & Antimony Corp. (WKN: A409S6, ISIN: US03013L1017), die sich auf die Sicherung kritischer Ressourcen direkt auf dem nordamerikanischen Kontinent fokussiert. Das Unternehmen adressiert eine der größten Schwachstellen der US-Verteidigungsstrategie: den Mangel an heimischen Quellen für Wolfram und Antimon. Besonders Antimon ist zuletzt in den Fokus gerückt, nachdem China auch hier drastische Exportbeschränkungen angekündigt hat, was die Preise für dieses unverzichtbare Metall zur Härtung von Bleilegierungen und für Infrarotsensoren in die Höhe getrieben hat. American Tungsten & Antimony agiert hier als möglicher Profiteur der "Home-Sourcing"-Bestrebungen der US-Regierung. Das Unternehmen treibt seine Projekte mit Hochdruck voran, um eine vertikale Integration und lokale Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

In einer Welt, in der der Zugang zu High-Tech-Metallen über die wirtschaftliche und militärische Vormachtstellung entscheidet, positioniert sich das Unternehmen als Baustein einer neuen, unabhängigen Versorgungsinfrastruktur der USA.

----

Quelle:

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/rohstoff-hersteller-brauchen-wolfram-doch-die-preise-steigen-rasant/100198207.html

Tungsten prices

https://inv3st.de/kommentare/rohstoffrausch-bei-almonty-industries-ausverkauf-bei-sap-und-gerresheimer-wo-sich-jetzt-ein-einstieg-lohnt

______________________________

Lassen Sie sich in den Verteiler für American Tungsten & Antimony Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler American Tungsten & Antimony Ltd" oder "Nebenwerte".

American Tungsten & Antimony
Land: Perth, Australia
ISIN: AU0000046021
WKN: A2P4LQ

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit American Tungsten & Antimony existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der American Tungsten & Antimony. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von American Tungsten & Antimony können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von American Tungsten & Antimony einsehen: https://ataa.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Trigg Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.


Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Wolfram-Rallye bei Almonty und American Tungsten & Antinomy! Globale Versorgungskrise sprengt den Markt für strategische Metalle appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000445603

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.