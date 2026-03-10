Wolfram-Rallye bei Almonty und American Tungsten & Antimony! Globale Versorgungskrise sprengt den Markt für strategische Metalle

Anzeige / Werbung

Der globale Rohstoffmarkt steht vor einer Zäsur, die in ihrer Tragweite selbst die Energiekrise der vergangenen Jahre in den Schatten stellen könnte. Wolfram, ein Metall von strategischer Bedeutung, das für die Rüstungsindustrie, die Luftfahrt und die Halbleiterproduktion schlichtweg unersetzlich ist, erlebt derzeit einen massiven Preisauftrieb. Wie das?Handelsblatt?berichtet, steigen die Preise rasant, da westliche Industrienationen händeringend versuchen, ihre Abhängigkeit von chinesischen Exporten zu verringern. Da China über 80 Prozent der weltweiten Produktion kontrolliert und zunehmend restriktive Exportquoten sowie strengere Umweltauflagen einführt, droht dem Weltmarkt ein strukturelles Defizit. Diese Verknappung trifft auf eine explodierende Nachfrage, die insbesondere durch die globale Wiederaufrüstung und den Hunger der KI-Chip-Produktion nach hochreinen Metallen getrieben wird. Analysten von?Fastmarkets?beobachten eine Dynamik, bei der sich die Preise in naher Zukunft vervielfachen könnten, was Unternehmen mit eigenen Vorkommen außerhalb des chinesischen Einflussbereichs in eine historisch starke Verhandlungsposition bringt.

Almonty Industries und der Durchbruch in Südkorea

In diesem spannungsgeladenen Marktumfeld hat sich Almonty Industries Inc. (WKN: A1J757, ISIN: CA02031X1024) als der wohl bedeutendste westliche Akteur etabliert. Das Herzstück des Unternehmens ist die Sangdong-Mine in Südkorea, ein Projekt von globaler Tragweite, das kurz vor der kommerziellen Inbetriebnahme steht. Sangdong gilt als eine der größten und hochwertigsten Wolfram-Lagerstätten der Welt und verfügt über das Potenzial, einen signifikanten Teil des westlichen Bedarfs über Jahrzehnte hinweg zu decken. Laut Berichten von?Inv3st.de?ist die strategische Relevanz von Almonty kaum zu überschätzen, da das Unternehmen nicht nur von den steigenden Marktpreisen profitiert, sondern auch durch staatlich garantierte Kredite und langfristige Abnahmeverträge abgesichert ist. Während andere Rohstoffproduzenten mit hohen Explorationsrisiken kämpfen, befindet sich Almonty in der Endphase der Entwicklung und steht unmittelbar vor dem Übergang zum Cashflow-starken Produzenten. Die Kombination aus niedrigen operativen Kosten in Südkorea und einem Marktumfeld, das händringend nach stabilen Lieferketten sucht, macht Almonty zu einem Beispiel für die neue Ära der Rohstoffautarkie im Westen.

American Tungsten & Antimony als Bollwerk für Nordamerika

Ergänzt wird dieses strategische Bild durch die American Tungsten & Antimony Corp. (WKN: A409S6, ISIN: US03013L1017), die sich auf die Sicherung kritischer Ressourcen direkt auf dem nordamerikanischen Kontinent fokussiert. Das Unternehmen adressiert eine der größten Schwachstellen der US-Verteidigungsstrategie: den Mangel an heimischen Quellen für Wolfram und Antimon. Besonders Antimon ist zuletzt in den Fokus gerückt, nachdem China auch hier drastische Exportbeschränkungen angekündigt hat, was die Preise für dieses unverzichtbare Metall zur Härtung von Bleilegierungen und für Infrarotsensoren in die Höhe getrieben hat. American Tungsten & Antimony agiert hier als möglicher Profiteur der "Home-Sourcing"-Bestrebungen der US-Regierung. Das Unternehmen treibt seine Projekte mit Hochdruck voran, um eine vertikale Integration und lokale Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

In einer Welt, in der der Zugang zu High-Tech-Metallen über die wirtschaftliche und militärische Vormachtstellung entscheidet, positioniert sich das Unternehmen als Baustein einer neuen, unabhängigen Versorgungsinfrastruktur der USA.

----

Quelle:

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/rohstoff-hersteller-brauchen-wolfram-doch-die-preise-steigen-rasant/100198207.html