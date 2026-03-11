Antimony Resources: Bohrprogramm nimmt Fahrt auf - starke erste Ergebnisse

Anzeige / Werbung

Fortschritte bei der Exploration und ein Update zum derzeit laufenden 10.000m Bohrprogramm

?

Die Aktie von ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM), dem Entwickler des hochgradigen Antimon-Projekts Bald Hill in New Brunswick, Kanada, konnte jüngst auf ein neues Rekordhoch steigen.

Aus Kanada meldet man zuletzt bedeutende Fortschritte bei der Exploration und ein Update zum derzeit laufenden 10.000m Bohrprogramm.

Das Unternehmen treibt sein 10.000m umfassendes Bohrprogramm auf dem Bald Hill Projekt in New Brunswick mit hohem Tempo voran. Bereits rund 4.000 Meter Definitionsbohrungen wurden abgeschlossen - und die Ergebnisse zeigen weiterhin massive Stibnit-Mineralisierung, das wichtigste Erzmineral für Antimon.



Man trifft weiterhin massive Stibnit-Mineralisation (reines Antimon-Erz) in der Main Zone



Die Bohrungen treffen die mineralisierten Strukturen sowohl von der Ost- als auch von der Westseite der Main Zone, was die geologische Kontinuität der Lagerstätte weiter bestätigt. Um die Arbeiten zu beschleunigen, wurde inzwischen ein drittes Bohrgerät auf das Projekt mobilisiert.

Neue Zielgebiete rücken in den Fokus

Parallel zur Arbeit in der Main Zone hat das Unternehmen auch Bohrungen in der Marcus-Zone (West) gestartet. Ziel ist es, Antimonmineralisierung in 75 bis 100 Metern Tiefe unterhalb eines zuvor entdeckten Bereichs mit hochgradigem Stibnit nachzuweisen.

Zusätzlich rückt eine weitere Zone in den Fokus: die Central Zone zwischen der Main und der South Zone. Historische Grabungen aus dem Jahr 2010 lieferten dort bereits starke Werte, darunter:

2,9% Antimon über 8,18m

inklusive 5,79% Sb über 1,75m

sowie 8,47% Sb über 1,53m

Diese Zone soll nun durch neue Gräben, Probenahmen und anschließende Bohrungen weiter untersucht werden.

Quelle: Antimony Resources - Massives Stibnit in Bohrloch BHW-26-03. Beachten Sie, dass die dunkleren Bereiche Stibnit enthalten, insbesondere zwischen 80 und 86 Metern. Beachten Sie auch die stark alterierte Zone zwischen etwa 77 und 89 Metern, in der das Stibnit vorkommt.



Großes System zeichnet sich ab

Die bisherigen Arbeiten deuten darauf hin, dass das Projekt Teil eines weitläufigen Antimon-Systems sein könnte. Laut Unternehmensangaben wurde Stibnit-Mineralisierung bereits in vier separaten Bereichen des Grundstücks identifiziert - ein starkes Signal für weiteres Expansionspotenzial.

Das aktuelle Explorationsprogramm umfasst neben Bohrungen auch:

Bodenproben

Prospektionsarbeiten

Grabungen (Trenching)

mögliche geophysikalische Luftmessungen, um weitere Ziele zu identifizieren.

Bald Hill: Hochgradiges Antimonprojekt mit Wachstumspotenzial

Das Bald Hill Projekt zählt bereits jetzt zu den interessantesten Antimonprojekten Nordamerikas. Die bisher erkundete Main Zone erstreckt sich über rund 700 Meter Länge und bis zu 350 Meter Tiefe.

Typische Mineralisierungsbreiten liegen bei 3 bis 4 Metern, mit durchschnittlichen Gehalten von 3 bis 4% Antimon - für Antimonlagerstätten ein sehr attraktives Niveau.

Eine frühere technische Studie nennt ein Explorationsziel von etwa 2,7 Mio. Tonnen Erz mit 3 bis 4% Sb, wobei diese Schätzung noch nicht als offizielle Ressource bestätigt ist.

Das Unternehmen positioniert sich genau in jenem Segment, das westliche Staaten dringend brauchen: der Erschließung neuer Antimon-Vorkommen außerhalb geopolitisch riskanter Regionen. In einem Markt, in dem jede zusätzliche Tonne Antimon strategischen Wert besitzt, können solche Projekte schnell vom spekulativen Explorer zur sicherheitsrelevanten Schlüsselressource aufsteigen. Für Investoren ist das eine klassische asymmetrische Wette: begrenztes Marktvolumen, potenziell massive Nachfrage und politischer Rückenwind.

Jim Atkinson, CEO von Antimony Resources, erklärte: "Wir sind zunehmend davon überzeugt, dass die Mineralisierung im Gebiet Bald Hill ein großes und ausgedehntes System darstellt. Die antimonhaltige Stibnit-Mineralisierung wurde nun in vier verschiedenen Bereichen des Grundstücks identifiziert. Dies ist ein gutes Zeichen für die Erweiterung der potenziellen Ressourcen des Projekts über die Hauptzone hinaus.

Auch die Arbeiten zur Definitionsbohrung in der Hauptzone kommen sehr gut voran. Eine zweites Bohrgerät wurde für die Bohrungen in der Hauptzone hinzugefügt. Seit Beginn der Bohrungen Mitte Januar haben wir etwa 4.000 Meter des geplanten 10.000-Meter-Programms abgeschlossen, das sich auf die Bohrungen für eine erste Ressource in der Hauptzone konzentriert.

Wir werden eines der Bohrgeräte vor Ort einsetzen, um Gebiete mit antimonhaltigem Stibnit zu erkunden, die außerhalb der Hauptzone entdeckt wurden."

FAZIT ZUR NEWS



Mit laufenden Bohrungen, mehreren neuen Zielzonen und der zunehmenden Bestätigung eines größeren mineralisierten Systems baut ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) das Bald Hill Projekt konsequent weiter aus. Gelingt es, die Mineralisierung weiter auszudehnen und eine erste Ressource zu definieren, könnte sich das Projekt zu einem bedeutenden Antimon-Vorkommen in Nordamerika entwickeln - ein strategisch wichtiger Rohstoff in Zeiten wachsender geopolitischer Nachfrage.

Antimony Resources ist ein reiner Antimon-Player - und Antimon wird weltweit knapp. Das Unternehmen will einer der großen nordamerikanischen Produzenten werden. Mit laufenden Bohrungen, neuen Treffern und einer starkem Management-Team wird ATMY gerade verdientermaßen ordentlich Aufmerksamkeit geschenkt.



Quelle: Antimony Resources - Bald Hill-Projektgebiet mit Antimonmineralisierung. Die Oberflächenspur der Mineralisierung der Hauptzone ist rot dargestellt. Die Mineralisierung in der Zentral- und Südzone sowie in der neu entdeckten Marcus-Zone westlich der Hauptzone sind hervorgehoben.

Versorgungsrisiko trifft steigende Nachfrage

Antimon ist damit mehr als nur ein weiterer Rohstofftrend. Es ist ein Spiegel einer Welt, in der Versorgungssicherheit wieder wichtiger wird als der niedrigste Preis, und in der strategische Metalle neu bewertet werden. Unternehmen wie ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) stehen genau an dieser Schnittstelle. Wer heute auf Antimon setzt, spekuliert nicht auf Modeerscheinungen - sondern auf Knappheit, Geopolitik und die Rückkehr harter Realitäten an den Rohstoffmärkten.

ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) ist ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich ausschließlich auf Antimon konzentriert - einen der wichtigsten, strategischsten und aktuell unterversorgten Rohstoffe der Welt. Ziel des Unternehmens ist es, den Bald Hill Antimony Project in New Brunswick, Kanada, zu einem bedeutenden nordamerikanischen Lieferanten für diesen kritischen Rohstoff zu entwickeln. In einer Welt, in der China große Teile der globalen Antimonversorgung kontrolliert und die Nachfrage aus Industrie und Rüstung steigt, ist das ein potenziell sehr aussichtsreicher Ansatz.



Quelle: Erstellt mit DALL.E, KI-gestützte Bildgenerierung von OpenAI

?? Warum man Antimony Resources JETZT auf dem Schirm haben sollte:

Strategischer Rohstoff: Antimon gehört zu den Metallen, bei denen Westländer dringend unabhängige Lieferquellen suchen - weg von China-Dominanz und Exportrestriktionen. Explosives Potenzial: Bald Hill könnte - wenn die kommenden Bohrungen und Ressourcenberechnungen stimmen - zu einer der bedeutendsten Antimon-Ressourcen Nordamerikas werden. Marktumfeld im Rücken: Antimon steht im Kontext geopolitischer Umbrüche, steigender Verteidigungs- und Industriesektornachfrage und wachsender Import-Diversifizierungsstrategien enorm im Fokus.

Kurz: ATMY ist keine langweilige Explorer-Bude - es ist eine Story mit echtem Blueprint zur Ressourcendefinition. Wenn alles glatt läuft, könnte genau diese Phase 2026 der Zündfunke für einen massiven Neubewertungs-Run sein.

?? Klar: Risiko bleibt - denn eine Ressource muss erst bestätigt und später wirtschaftlich bewertet werden. Aber in einem kleinen, strategisch wichtigen Markt mit Angebotsknappheit kann eine einzige echte Ressource den Kurs explodieren lassen.

Strategisch, spekulativ, potenziell hochprofitable Story - und gerade erst am Anfang.

Während sich Investoren jahrelang auf Lithium, Kupfer oder Seltene Erden konzentrierten, hat sich im Hintergrund ein Markt immer weiter verengt, der heute plötzlich strategische Brisanz besitzt. Antimony, wie das Metall im Englischen heißt, ist kein Lifestyle-Rohstoff für die Energiewende, sondern ein stiller, sicherheitskritischer Baustein moderner Industrie- und Verteidigungssysteme. Und genau das macht ihn so gefährlich knapp - und potenziell so wertvoll.

Antimon ist ein kleiner, aber strategisch hochrelevanter Markt mit Angebotskonzentration, geopolitischem Hebel und struktureller Industrienachfrage - eine Mischung, die Explorationsunternehmen bei positiven Bohrergebnissen stark hebeln kann.

Das Unternehmen ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) setzt genau hier an und will diese Entwicklung optimal für sich und seine Aktionäre nutzen



Fazit

ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) positioniert sich mit Bald Hill zunehmend als ernstzunehmender Player im strategisch wichtigen Antimonsektor. Die Entdeckung neuer Mineralisierungszonen liefert starke Hinweise darauf, dass das Projekt deutlich größer werden könnte als bislang angenommen. Sollte das laufende Bohrprogramm eine belastbare Ressource bestätigen, könnte sich Bald Hill zu einem bedeutenden nordamerikanischen Antimonprojekt entwickeln - ein Szenario, das im aktuellen Umfeld steigender Nachfrage, geopolitischer Spannungen und knapper Lieferketten enormes Bewertungspotenzial bietet. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen ein klassischer Explorer mit entsprechend erhöhtem Risiko, aber auch überdurchschnittlichen Chancen bei Explorationserfolgen.

Quellenangaben:

https://antimonyresources.ca/

https://www.newsfilecorp.com/release/281591

https://www.newsfilecorp.com/release/282483

https://www.newsfilecorp.com/release/284110

https://www.newsfilecorp.com/release/286079

https://www.newsfilecorp.com/release/279668/Antimony-Resources-Corp.-ATMY-ATMYF-K8J0-Issues-YearEnd-update-for-Bald-Hill-Antimony-Project-New-Brunswick-Canada

https://www.newsfilecorp.com/release/280323/Antimony-Resources-Corp.-ATMY-ATMYF-K8J0-Provides-Update-on-2026-Plans-for-Bald-Hill-Antimony-Project-New-Brunswick-Canada

https://theoregongroup.com/commodities/antimony/antimony-caught-in-the-geopolitical-crossfire/

Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung -



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de





Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Herausgeber von explorercheck.de (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von Antimony Resources.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.



Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Gerne dürfen Sie unsere Artikel mit Quellenangabe teilen und weitergeben.

Unseren kompletten Hinweis zum Haftungsausschluß, Datenschutz und Urheberrecht können Sie hier einsehen: https://www.explorercheck.de/impressum.asp

?

Enthaltene Werte: US9115491030,CA7142661031,CA0369271014