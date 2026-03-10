Anzeige / Werbung

Die Rüstungsindustrie steht angesichts des Kriegs in Nahost vor einer Zerreißprobe. Der enorme Munitionsverbrauch führt die bereits knappen Kapazitäten der westlichen Welt an ihre Grenzen.

Während die USA ihre Verteidigungsausgaben für 2026 auf ein Rekordniveau von 901 Mrd. USD angehoben haben, leert der intensive Schlagabtausch im Nahen Osten und der Einsatz moderner Abwehrsysteme die Lagerbestände im Rekordtempo. In diesem Umfeld rückt das kritische Halbmetall Antimon in den Fokus der nationalen Sicherheit. Das Element ist als Härtungsmittel für Bleilegierungen in panzerbrechenden Projektilen sowie für hochpräzise Infrarotsensoren unersetzlich. Laut dem U.S. Geological Survey (USGS) ist die globale Versorgungslage zunehmend angespannt. Das liegt vor allem an strikten Exportbeschränkungen durch China, das mit einem Marktanteil von knapp 60% den weltweiten Abbau dominiert und das Metall längst als strategische Waffe einsetzt. Um die Verteidigungsfähigkeit zu garantieren, müssen Branchengrößen wie Rheinmetall und Boeing ihre Produktion hochfahren. Das Problem dabei: Rohstoffe sind endlich. Hier kommen Akteure wie Antimony Resources ins Spiel, die das begehrte Antimon in Kanada sichern.



Rheinmetall forciert die europäische Munitionsproduktion

Rheinmetall hat sich zum zentralen Akteur bei der Wiederbewaffnung Europas entwickelt. Um dem gewaltigen Munitionsverbrauch in aktuellen Konflikten zu begegnen, baut das Unternehmen derzeit 13 neue Werke in Europa oder erweitert bestehende Anlagen. Ein Meilenstein ist das neue Werk in Unterlüß, in dem die Produktion von 155mm-Artilleriegeschossen von ehemals 25.000 Einheiten im Jahr 2025 auf 140.000 im laufenden Jahr und schließlich auf 350.000 ab dem Jahr 2027 steigen soll. Die finanzielle Zugkraft dieser umfassenden Skalierung zeigt sich im operativen Gewinn des Rüstungsgeschäfts, der in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres auf 825 Mio. EUR kletterte. Mit einem schwer vorstellbaren Auftragsbestand von annähernd 64 Mrd. EUR profitiert der Konzern vom Ausbau der europäischen Verteidigungsarchitektur. Doch all diese Kapazitätserweiterungen hängen am seidenen Faden einer funktionierenden Lieferkette für Härtungsmittel wie Antimon. Zugleich sind Erfolge bei der Rheinmetall-Aktie eingepreist. Grund genug für Anleger, sich anderweitig zu orientieren.

Boeing und die Abhängigkeit bei High-Tech-Sensoren

Auch beim US-Konzern Boeing diktiert die Verfügbarkeit von Rohstoffen das Tempo. Das Unternehmen konzentriert sich im Segment Defense, Space & Security auf die Stabilisierung seiner Produktion und verzeichnet wie auch Rheinmetall einen Rekord-Auftragsbestand von 85 Mrd. USD. Besonders im Bereich der Raketenabwehr und Lenkwaffen ist Boeing auf den ungehinderten Zugang zu kritischen Rohstoffen angewiesen. Die Verbindung Indiumantimonid bildet das technologische Herzstück von Infrarotsensoren in Suchköpfen, die beispielsweise im modernen Flugabwehrsystem AIM-9X Sidewinder zum Einsatz kommen. Um die Präzision dieser Waffen im Rahmen weitreichender Programme wie dem "Golden Dome" sicherzustellen, ist Boeing gezwungen, noch tiefer in die Lieferkette einzugreifen und sich gegen Materialverknappungen abzusichern. Der Konzern sieht sich mit der enormen Herausforderung konfrontiert, die Produktion hochzufahren, während die US-Regierung gleichzeitig mit den chinesischen Exportverboten für militärische Endzwecke zu kämpfen hat. Auch Boeing muss also einen Fokus auf Versorgungssicherheit legen und braucht dringend relevante Rohstoffe wie etwa Antimon.

Antimony Resources sichert die westliche Rohstoffbasis

Inmitten dieser spürbaren Versorgungsängste rückt Antimony Resources mehr und mehr in eine strategische Schlüsselposition. Der Junior-Explorer fokussiert sich ausschließlich auf die Entwicklung von Antimon-Lagerstätten in Nordamerika und bietet Investoren die Chance, von der Knappheit des gefragten Elements zu profitieren. Das Hauptaugenmerk des Managements liegt auf dem Bald-Hill-Projekt in der kanadischen Provinz New Brunswick. Um das dortige System genau zu definieren, hat das Unternehmen ein umfangreiches Bohrprogramm über 10.000 m gestartet. Erste Resultate untermauern das hohe geologische Potenzial des Areals, was sich in starken Abschnitten mit Gehalten von 4,17% Antimon über 7,40 m widerspiegelt. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 103 Mio. CAD ist das Unternehmen noch nicht teuer und operiert zudem in einer politisch absolut sicheren und bergbaufreundlichen Jurisdiktion, was den Wert des Assets im aktuellen geopolitischen Umfeld zusätzlich untermauert.

So sieht Relevanz aus: Kann Antimony Resources die Probleme des Westens lösen?



Strategische Autarkie entscheidet über die Zukunft

Ohne eine stabile Versorgung mit diesem strategischen Metall drohen die westlichen Waffenarsenale dauerhaft unterversorgt zu bleiben, was die Verteidigungsfähigkeit in der aktuell äußerst volatilen geopolitischen Gesamtlage gefährdet. Während Branchenriesen wie Rheinmetall und Boeing die industrielle Skalierung vorantreiben und etablierte Basisinvestments darstellen, macht Antimony Resources die Produktion der großen Waffenschmieden erst möglich. Material, das Antimony in zwei bis drei Jahren fördert, könnte bereits heute beauftragte Rüstungsaufträge von Unternehmen wie Rheinmetall oder Boeing bedienen. Grund sind die inzwischen langen Vorlaufzeiten auch in der Industrie. Erkennt der Markt diese Abhängigkeit von neuen, westlichen Vorkommen wie sie Antimony Resources entwickelt, dürfte die Aktie der Kanadier künftig noch deutlich interessanter werden. So viel scheint klar: Antimony Resources hat, was viele Unternehmen aktuell dringend brauchen.

