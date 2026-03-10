Der Börsengang des U-Boot-Zulieferers Gabler verlief am Montag zunächst vielversprechend. Dann sackte die Aktie plötzlich ab. Was das für den Rheinmetall-Konzern bedeutet, der am Mittwoch seine Jahreszahlen vorlegt. Der größte deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall veröffentlicht an diesem Mittwoch seinen Geschäftsbericht mit anschließender Analystenkonferenz. Die DAX-Aktie konnte bislang vom Iran-Krieg nicht profitieren und weist auch im Sechs-Monats-Vergleich ein Minus von über zehn Prozent auf. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Euro am Sonntag