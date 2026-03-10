© Foto: Andreas Arnold - dpaWährend der DAX schwächelt, feiern Anleger einen neuen Rüstungswert: Der U-Boot-Zulieferer Gabler startete mit deutlichem Kursplus in Frankfurt.Einen undankbareren IPO-Tag hätte der Lübecker U-Boot-Zulieferer Gabler wohl kaum erwischen können. Während der Ölpreisschock die Märkte am Montag kräftig durchrüttelte und den DAX zeitweise unter die Marke von 23.000 Punkten drückte, legte der Rüstungszulieferer einen gelungenen Börsengang hin. Die neu gelisteten Aktien des Unternehmens legten zwischenzeitlich sogar bis zu 13,6 Prozent zu. Die Papiere starteten bei 47,20 Euro in den Handel und damit deutlich über dem Ausgabepreis von 44 Euro.Mit 43,90 Euro zum Handelschluss beendete die Aktie ihren …Den vollständigen Artikel lesen
