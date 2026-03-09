Verdoppelt - und noch nicht am Ziel? Dieser Rohstoff-Explorer profitiert vom Antimon-Boom

Anzeige / Werbung

Die Lage im Nahen Osten hält die Welt weiter in Atem. Der Krieg im Iran hat die globalen Märkte erschüttert und wieder einmal gezeigt, wie verletzlich unsere Lieferketten wirklich sind.

Mitten in dieser Unruhe rückt ein Rohstoff immer mehr ins Rampenlicht, der lange kaum jemanden interessiert hat: Antimon. Ohne dieses Metall stehen wesentliche Teile der Rüstungsindustrie und der modernen Energieversorgung still. Und genau hier kommt ein kanadisches Unternehmen ins Spiel, das ein Lösungsanbieter ist: Antimony Resources Corp. mit seinem Bald Hill Projekt in New Brunswick. Die Aktie hat sich in 2026 schon verdoppelt, aber wir zeigen Ihnen, warum das erst der Anfang sein könnte und sich jeder diese Aktie zumindest auf die Watchlist legen sollte.



Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Antimon - ein Metall, das plötzlich alle wollen

Antimon ist ein sprödes, silbrig glänzendes Halbmetall. Viele Menschen haben noch nie davon gehört. Aber in der Rüstungsindustrie ist es unverzichtbar. Infrarottechnik, Nachtsichtgeräte, Präzisionsmunition, überall steckt Antimon drin. Das Problem wie so oft: China und Russland kontrollieren den Großteil der weltweiten Förderung. Der Westen hängt damit an einem seidenen Faden. Der Krieg im Iran hat diese Abhängigkeit noch einmal schmerzhaft sichtbar gemacht. Wenn die Handelswege gestört werden oder Sanktionen den Warenfluss stoppen, droht ein ernsthafter Versorgungsengpass. Die Nato-Staaten brauchen dringend eigene, verlässliche Quellen.

Viele denken vielleicht, dass Antimon noch ein Nischenprodukt ist, aber das ist es beileibe nicht. Denn Antimon steckt in Produkten, die wir täglich benutzen, ohne es zu wissen. Flammschutzmittel in Elektrogeräten, Kabeln und Textilien enthalten es. Moderne Bleiakkus funktionieren ohne Antimon nicht richtig. Und in der aufstrebenden Welt der stationären Energiespeicher für Solar- und Windkraft wird Antimon zunehmend als Schlüsselkomponente gehandelt. Die Nachfrage wächst also von mehreren Seiten gleichzeitig, während das Angebot aus dem Westen so gut wie nicht existiert. Das ist eine klassische Ausgangslage für steigende Preise beim Rohstoff und bei dem Unternehmen, die eine Lösung für das wachsende Investoreninteresse bieten. So wie Antimony Resources.

Erschwerend kommt noch hinzu, dass China im vergangenen Jahr bereits Exportbeschränkungen für Antimon verhängt hat. Das war ein deutliches Signal. Wer bis dahin noch geglaubt hatte, die Versorgung sei gesichert, wurde eines Besseren belehrt. Seitdem suchen Regierungen und Industrie in Nordamerika und Europa fieberhaft nach Alternativen und Lösungen.

Das Projekt und das Team hinter Antimony Resources

Das Herzstück von Antimony Resources liegt im Queens County in New Brunswick. Die Lage ist für ein Bergbauprojekt ausgesprochen günstig. Gute Straßenanbindung, ein Tiefseehafen in nur 55 Kilometern Entfernung, kaum logistische Hürden. Das ist auch in der Bergbaubranche keine Selbstverständlichkeit, denn schon viele vielversprechende Projekte scheitern nicht an der Geologie, sondern daran, dass sie schlicht zu abgelegen sind. Bald Hill hat dieses Problem nicht.

Die bisherigen Bohrungen auf dem Gelände haben eine Mineralisierung über 700 Meter Länge und bis in 400 Meter Tiefe nachgewiesen. Das Vorkommen ist in alle Richtungen noch offen. Die Gehalte sind für nordamerikanische Verhältnisse bemerkenswert hoch, im Schnitt zwischen 3 und 4% Antimon. Das Entdeckungsloch lieferte sogar Abschnitte mit 11,7% über mehr als 4 Meter. Solche Werte wecken zu Recht die Aufmerksamkeit der Branche.

Das Claim-Gebiet umfasst mittlerweile über 2.000 Hektar. Das Unternehmen hat sehr vorausschauend und wohl auch gut überlegt durch gezielte Zukäufe im Osten, Westen und Süden sichergestellt, dass es die gesamte potenzielle Ausdehnung der Erzkörper kontrollieren kann.

An der Spitze des Unternehmens steht James R. Atkinson, ehemaliger Chefgeologe der Lake George Antimon-Mine in New Brunswick, der einzigen ehemals produzierenden Antimon-Mine Nordamerikas. Diese Mine deckte in ihren besten Jahren rund 4% des weltweiten Bedarfs. Atkinson bringt über 45 Jahre Erfahrung mit, hat für Branchenriesen wie Newmont und BHP gearbeitet und kennt die Geologie der Region wie kaum ein anderer. Ergänzt wird er durch Finanzexpertin Sheryl Jones, die seit drei Jahrzehnten börsennotierte Unternehmen begleitet, sowie Investmentbanker Rodney Stevens. Insgesamt wohl ein gut zusammengesetztes Team mit viel Expertise.

Hier ein Video mit dem CEO von Antimony Resources J. Atkinson:

Aktuelles Bohrprogramm

Das laufende Bohrprogramm umfasst 10.000 Meter. Davon wurden bereits 4.000 Meter abgeschlossen. Die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen. Die Bohrer stoßen regelmäßig auf massives, antimonführendes Stibnit. Besonders spannend ist die Entdeckung der sogenannten Marcus-Zone im Westen des Geländes. Sie wurde beinahe eher zufällig gefunden, als schwere Maschinen beim Bau von Zufahrtswegen Erz an die Oberfläche beförderten. Erste Untersuchungen deuten darauf hin, dass es sich um eine eigenständige Struktur handelt, die parallel zur Hauptzone verläuft. Das könnte die Dimensionen des gesamten Projekts erheblich vergrößern. Ein drittes Bohrgerät wurde bereits auf das Gelände gebracht, um das Tempo zu halten, bzw. auf jeden Fall nicht langsamer zu werden, sondern eher schneller voranzukommen.

Das Ziel der aktuellen Bohrungen ist eine erste offizielle Ressourcenschätzung, die sogenannte Maiden Resource. Sobald diese vorliegt, wird das Projekt auf eine ganz neue Stufe gehoben. Investoren und potenzielle strategische Partner können dann mit konkreten Zahlen arbeiten. Das ist ein wichtiger Meilenstein, der in den kommenden Monaten erreicht werden soll.

Charttechnik

Der Chart von Antimony Resources sieht vorbildlich aus. Fast wie an der Schnur gezogen läuft die Aktie von links unten nach rechts oben. In 2026 konnte sich der Wert von 0,50 CAD auf 1,00 CAD verdoppeln. Das zeigt, wie gesucht und begehrt Unternehmen im Antimon-Bereich, und hier insbesondere Antimony Resources, sind. Bemerkenswert ist auch das erhöhte Handelsvolumen in 2026, das auf vermehrtes Kaufinteresse - auch von institutioneller Seite - hindeutet. Da die Antimonvorkommen wichtig für die Rüstungs- und Energiebranche sind, könnten bestimmte Ressourcen für bestimmte Länder geopolitisch wichtig werden, so dass es auch nicht ausgeschlossen ist, dass Regierungen hier selbst strategisch zuschlagen, sich beteiligen, bzw. sich die Vorkommen sichern möchten. Es ist auch selbst nach der jüngsten Verdopplung des Aktienkurses nicht ausgeschlossen, dass sich der Kurs nochmals verdoppelt. Hier gilt: "Only the sky is the limit."

1A-Chartverlauf von Antimony Resources - LSEG vom 08.03.2026



Fazit

Antimon ist ein Rohstoff, der in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen dürfte. Die geopolitischen Spannungen machen eine unabhängige westliche Versorgung immer dringlicher, und die Exportbeschränkungen Chinas haben die Uhren noch einmal vorgestellt. Antimony Resources ist in diesem Umfeld gut positioniert. Das Projekt in New Brunswick hat solide geologische Grundlagen, das Team verfügt über echte Expertise, und die aktuellen Bohrergebnisse sind aussichtsreich, was auch am Aktienkurs erkennbar ist. Die Entdeckung der Marcus-Zone zeigt, dass das Potenzial des Gebiets womöglich noch größer ist als bislang gedacht.

Bis zur Produktion ist es zwar noch ein weiter Weg, aber die Richtung stimmt, das Timing ist günstig, und das Thema Antimon wird so schnell nicht von der Agenda verschwinden. Wer die Entwicklung verfolgen möchte, sollte Antimony Resources auf alle Fälle auf dem Radar behalten, bzw. einen Einstieg erwägen.





Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf zukunftsbilanzen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite zukunftsbilanzen.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Mario Hose (Leitung)

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite zukunftsbilanzen.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA0369271014