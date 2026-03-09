Anzeige
Montag, 09.03.2026
Der 9,5 Mio. € Kupferfehler des Marktes - Und solche Fehler korrigieren sich schnell
WKN: A414DM | ISIN: CA0369271014 | Ticker-Symbol: K8J0
Tradegate
06.03.26 | 21:50
0,611 Euro
-1,82 % -0,011
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
zukunftsbilanzen.de
09.03.2026 06:46 Uhr
258 Leser
Antimony Resources: Die Rüstungsindustrie braucht Antimon! Warum künftig kein Weg an diesem Rohstoff und dieser Aktie vorbeiführt!

Die Lage im Nahen Osten hält die Welt weiter in Atem. Der Krieg im Iran hat die globalen Märkte erschüttert und wieder einmal gezeigt, wie verletzlich unsere Lieferketten wirklich sind. Mitten in dieser Unruhe rückt ein Rohstoff immer mehr ins Rampenlicht, der lange kaum jemanden interessiert hat: Antimon. Ohne dieses Metall stehen wesentliche Teile der Rüstungsindustrie und der modernen Energieversorgung still. Und genau hier kommt ein kanadisches Unternehmen ins Spiel, das ein Lösungsanbieter ist: Antimony Resources Corp. mit seinem Bald Hill Projekt in New Brunswick. Die Aktie hat sich in 2026 schon verdoppelt, aber wir zeigen Ihnen, warum das erst der Anfang sein könnte und sich jeder diese Aktie zumindest auf die Watchlist legen sollte.

Den vollständigen Artikel lesen ...

