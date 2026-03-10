© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkDer Rüstungskonzern will in Hamburg unbemannte Boote in Serie bauen und denkt langfristig an bis zu 1.000 Einheiten pro Jahr. Erste NATO-Marinen haben bereits bestellt. Jetzt wartet der Markt auf morgen.Rheinmetall baut sein Geschäft mit maritimen Drohnensystemen massiv aus. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern will künftig unbemannte Boote - sogenannte Drohnenboote oder "Unmanned Surface Vehicles" - in größerem Umfang in Hamburg produzieren. "Wir fangen an mit einer relativ kleinen Anzahl von 15 Booten, um das ganze Thema in Fahrt zu bringen", sagte Tim Wagner, Leiter der Rheinmetall-Division Naval Systems. "Wollen aber dann schon auf 200 Boote pro Jahr hochskalieren." Perspektivisch sei sogar …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE