Mittwoch, 11.03.2026
Das Triple-Discovery-Setup, das der Markt noch nicht begriffen hat!!
WKN: 575302 | ISIN: US20825C1045 | Ticker-Symbol: YCP
Tradegate
10.03.26 | 20:20
98,66 Euro
+0,19 % +0,19
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
CONOCOPHILLIPS Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CONOCOPHILLIPS 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
97,2797,9707:10
96,0696,6507:10
zukunftsbilanzen.de
11.03.2026 06:46 Uhr
219 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Achtung! Die "Silber-Viper" beißt zu: Wie Silver Viper Minerals, United States Antimony und ConocoPhillips Ihr Portfolio aufmischen können!

Der Rohstoffmarkt im Jahr 2026 zeigt sich auch nach dem guten Jahr 2025 so dynamisch wie selten zuvor, und im Zentrum dieser Entwicklung steht ein Unternehmen, das gerade erst in die Riege der Top-Performer aufgestiegen ist. Silver Viper Minerals hat sich durch kluge Akquisitionen und beeindruckende Bohrergebnisse in Mexiko eine Position erarbeitet, die sowohl bei Fachleuten als auch bei Anlegern für Aufsehen sorgt. Doch während der Glanz von Gold und Silber viele anlockt, gibt es im Schatten der Edelmetalle strategisch ebenso wichtige Werte wie United States Antimony, die eine völlig andere, aber essenzielle Nische bedienen, die gerade jetzt im Zeitalter der weltweiten Konflikt- und Brandherde immer wichtiger wird. Flankiert wird dieses Feld vom Schwergewicht wie ConocoPhillips, der als Stabilitätsanker in der Energiebranche fungiert. In diesem Bericht beleuchten wir, warum gerade jetzt Bewegung in diese 3 so unterschiedlichen Aktienwerte in einer Welt aus glänzendem Silber, seltenen Metallen und globaler Energieversorgung kommen könnte, und warum sie eine Bereicherung für Ihr Depot sein dürften.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
