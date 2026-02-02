Wall Street. Trump. Antimon: ATMY steht jetzt im Zentrum politischer Macht und kritischer Versorgung

Anzeige / Werbung

Was haben Trump, die Fed, Wall Street und Antimon gemeinsam?

Dieser Artikel wird im Auftrag von Antimony Resources Corp.

Willkommen zurück, liebe Leser,

die Antwort lautet: Dominari Holdings - das Finanzhaus hinter der 9,5 Millionen CAD Finanzierung, die Antimony Resources (ATMY) in den Fokus katapultierte. Die Aktie notiert mittlerweile bei etwa 0,50?€, ein Anstieg von über +500% gegenüber unserem ersten Hinweis bei 0,07?€.

Und mit den Entwicklungen dieser Woche ist die Verbindung zwischen Finanzmacht, Industriepolitik und nationalem Interesse so deutlich wie nie zuvor:

Präsident Trump hat gerade Kevin Warsh - einen industriefreundlichen Notenbanker mit Inflationsfokus - als neuen Vorsitzenden der US-Notenbank nominiert.

- einen industriefreundlichen Notenbanker mit Inflationsfokus - als neuen Vorsitzenden der US-Notenbank nominiert. Dominari Holdings (NASDAQ: DOMH) - führender Zeichner der ATMY-Finanzierung - wird mittlerweile von Trumps beiden ältesten Söhnen unterstützt.

- führender Zeichner der ATMY-Finanzierung - wird mittlerweile unterstützt. Aktien im Bereich kritische Rohstoffe - insbesondere Antimon - explodieren.

Das ist kein Zufall.

Das ist eine strategische Ausrichtung.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen



Die neue Achse von Geld und Metallen

Die Nominierung von Kevin Warsh, einem Veteranen der Hoover Institution und ehemaligen Fed-Gouverneur, signalisiert eine Rückkehr zu klassischer Geldpolitik - weg von überdehnten Bilanzen, hin zu realen Werten, Produktion und wirtschaftlicher Eigenständigkeit.

"Der Druck für Zinssenkungen ist da… ich glaube, Kevin wird ein bis zwei Zinsschritte nach unten umsetzen."

- Gary Cohn, ehemaliger Wirtschaftsberater des Weißen Hauses (CBS News, 1. Februar 2026)

Trumps wirtschaftlicher Kurs zeigt klare Kanten:

SPACs mit Trump-nahen Strukturen

mit Trump-nahen Strukturen Krypto-, Rüstungs- und Minenfinanzierungen über Dominari

über Dominari Dealflow direkt aus dem Trump Tower - mit Fokus auf Rohstoffe, Industrie & Reshoring

Und jetzt steht ATMY genau im Zentrum dieses Netzwerks.

Warum Antimon jetzt systemrelevant ist

Antimon steht auf praktisch jeder kritischen Rohstoffliste - USA, Kanada, EU - aus gutem Grund:

Unerlässlich für panzerbrechende Munition , Sprengstoffe , Halbleiter

, , Schlüsselelement für Feuerfeststoffe , Solartechnik , Batteriespeicher

, , Die USA importieren 100% ihres Antimons - über 90% stammen aus China, Russland oder Tadschikistan

Deshalb forciert das US-Verteidigungsministerium (DoD) über Executive Orders inländische oder verbündete Quellen - und ATMYs Bald Hill Projekt in New Brunswick erfüllt alle Kriterien:

Politisch sicher (Kanada)

Straßenerschlossen & bereits durch Bohrungen bestätigt

Intersektionen mit bis zu 11,74% Sb bestätigt

Die Bohrergebnisse, die Schlagzeilen machten

ATMYs neueste Bohrergebnisse zählen zu den höchsten Antimon-Gehalten Nordamerikas.

Highlights:

Bohrloch Abschnitt Gehalt % Sb) Details BH-25-17 27,05 m 2,07 inkl. 4,40% über 8,6 m BH-25-18 10,65 m 3,75 und 5,90% über 5,59 m BH-25-19 18,35 m 2,75 inkl. 5,98% über 5,15 m BH-25-22 6,00 m 3,42 inkl. 11,74% über 1,65 m

Insgesamt hat das Unternehmen mittlerweile über 13.800 Meter gebohrt - die Lagerstätte bleibt in alle Richtungen offen. Drei Zonen (Main, South, Marcus) sind definiert, eine 2?km lange Bodenanomalie bleibt noch weitgehend unerforscht.

Die Trump-Dominari-Verbindung

Dominari Holdings war nicht einfach "beteiligt" - das Unternehmen leitete die gesamte 9,5-Millionen-Finanzierungsrunde für ATMY.

Und das ist keine gewöhnliche Investmentfirma:

Eric Trump und Donald Trump Jr. traten 2025 dem Beirat bei

und traten 2025 dem Beirat bei Gemeinsam halten sie 12,56 % der Aktien

der Aktien Dominari ist inzwischen zugelassen für IPOs an NASDAQ und NYSE

Zu den Deals seitdem zählen:

Ein Trump-naher Industrie-SPAC

Ein Reverse Merger mit Justin Suns TRON-Plattform

Mehrere Mining- und Digital-Asset-Finanzierungen

Jetzt gehört auch Antimony Resources zu diesem exklusiven Kreis - mit direkter Verbindung zu Wall Streets wachstumsstärkstem, politisch vernetztem Underwriter.

Was kommt jetzt für ATMY?

Mit dem Kapital im Rücken treibt ATMY nun voran:

10.000 Meter Bohrungen in 2026 , vollständig finanziert

, vollständig finanziert Entwicklung einer NI 43-101 konformen Ressourcenschätzung

Aufbau einer Genehmigungs- und Umweltstrategie

Positionierung für Partnerschaften mit dem US-Verteidigungsministerium und Industrie

Die Nominierung von Kevin Warsh deutet auf fallende Zinsen und eine Rückbesinnung auf Sachwerte und strategische Versorgungssicherheit hin.

ATMY ist optimal positioniert.

Fazit: Folge dem Kapital. Folge der Macht.

Trump verändert die Fed.

Seine Familie verändert den Dealflow.

Dominari verteilt Kapital in strategisch ausgerichtete Assets.

Und Antimony Resources liefert Gehalt, Skalierung und geopolitische Sicherheit.

Das hier ist nicht mehr einfach nur eine Rohstoffaktie.

Es ist ein geopolitischer Vermögenswert - mit Rückendeckung einer der einflussreichsten Familien der US-Finanzwelt.

Wall Street. Trump. Antimon.

Alles führt jetzt zu ATMY.

Börsendaten:

CSE: ATMY

ATMY OTCQB: ATMYF

ATMYF Frankfurt: K8J0

K8J0 Website: antimonyresources.ca

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen





ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US9115491030,CA7142661031,CA6415361071,CA0369271014