The following instruments on XETRA do have their first trading 17.12.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.12.2025Aktien1 AU0000238461 Basin Energy Ltd.2 AU0000238479 BUBALUS RESOURCES Ltd.3 US38246G1085 GoodRx Holdings Inc.4 CA45344A1075 Independence Gold Corp.5 CA45790N1087 Intel Corp. CDR6 AU0000166134 IRIS Metals Ltd.7 US8292141053 Simulations Plus Inc.8 AU0000445603 American Tungsten & Antimony Ltd.9 FR0014014ZV8 Tractial S.A.Anleihen/ETF1 XS1917902196 ING Groep N.V.2 XS2168683584 JPMorgan Chase Bank N.A.3 AU3CB0278885 Verizon Communications Inc.4 AU3CB0281053 Wesfarmers Ltd.5 US98978VAY92 Zoetis Inc.6 DE000HEL0R09 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale7 DE000HEL0QR2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000HEL0QN1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HEL0QP6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HEL0QF7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 DE000HEL0QE0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HEL0QD2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HEL0QL5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HEL0QG5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 XS3255333315 The Goldman Sachs Group Inc.16 IE000PYFQ9I0 JPM Global Government Bond Active UCITS ETF17 IE000CQMYME2 JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF18 IE000MWM1LM1 JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF19 IE000LT3MQE9 JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF20 IE000A9QKUV7 JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF21 IE000IDJKTB3 PIMCO Advantage Euro Government Bond UCITS ETF22 IE000UDUSCI9 PIMCO Advantage Global Government Bond UCITS ETF