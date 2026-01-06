American Tungsten and Antimony treibt Bohrungen am Tennessee Mountain voran, um hochgradiges Wolfram-Potenzial zu erschließen

Anzeige / Werbung

Wachstum im US-Portfolio gewinnt an Dynamik

American Tungsten & Antimony Ltd (ISIN: AU0000445603) treibt seine US-Strategie im Bereich kritischer Mineralien voran und hat eine "Notice of Intent" (NOI) für ein erstes Diamantbohrprogramm beim zu 100% unternehmenseigenen Tennessee Mountain Wolfram-Projekt im Elko County, Nevada, eingereicht. Parallel dazu laufen bereits Bohrarbeiten am Antimony Canyon Projekt des Unternehmens - ein Zeichen für die anhaltende operative Dynamik im wachsenden Portfolio.

Die Einreichung der NOI stellt einen wichtigen Meilenstein in AT4s Plan dar, den Wert des historisch aktiven Projekts Tennessee Mountain zu erschließen. Das Gebiet profitiert von früheren Grabungen und Bergbauaktivitäten und gilt daher als bereits gestört - ein Status, der voraussichtlich die Genehmigungsverfahren erleichtert und neue Eingriffe in die Oberfläche minimiert. Das ist besonders relevant für moderne Explorationsvorhaben.

Bulk-Tonnage-Skarnsystem mit Oberflächenmineralisierung

Das Tennessee Mountain Projekt basiert auf einem Bulk-Tonnage-Skarnsystem mit dokumentierter Mineralisierung direkt ab der Oberfläche. Die bekannte Streichenlänge beträgt mittlerweile über 5 Kilometer, was das Potenzial für eine großflächige Erschließung auf Bezirksebene bestätigt. Der Stil und die Kontinuität der Mineralisierung deuten auf mögliche zukünftige Entwicklungen im Tagebau hin - ein Konzept, das AT4 weiterverfolgen will.

Das bevorstehende Bohrprogramm zielt darauf ab, die geologische Kontinuität zu bestätigen und hochgradige historische Bohrabschnitte zu verifizieren. Ziel ist es, schnell eine erste Mineralressource nach JORC-2012- und/oder SK-1300-Standard zu definieren.

Historische Gehalte als Ausgangspunkt mit hoher Wirkung

AT4 konzentriert sich auf Zielzonen mit zuvor gemeldeten Wolframgehalten zwischen 0,9% und 1,5% WO3. Zu den historischen Highlights zählen:

24,9 m mit 0,65% WO3 ab 7,68 m (GH-14), einschließlich 10,67 m mit 0,98% WO3 ab 19,81 m und 2,13 m mit 2,06% WO3 ab 28,35 m

13,11 m mit 0,71% WO3 ab der Oberfläche (GH-08)

18,38 m mit 0,72% WO3 ab der Oberfläche (GH-09), einschließlich 13,17 m mit 0,91% WO3 ab der Oberfläche

Diese Abschnitte stehen im Mittelpunkt des Bohrprogramms. Mithilfe von Diamantkernbohrungen sollen sowohl Streichen- als auch Tiefenausdehnungen getestet werden. Ziel ist es, historische Daten aus den 1950er- und 1970er-Jahren gemäß modernen Explorationsstandards zu bestätigen.

Umwelt- und Genehmigungsstrategie ermöglicht schnellen Start

Durch die Konzentration auf bereits gestörte Bereiche - wie die Garnet Mine - will AT4 die Umweltbelastung reduzieren und Genehmigungsverfahren effizient gestalten. Dieser Ansatz unterstützt das übergeordnete Ziel des Unternehmens, eine sichere, vertikal integrierte Wolfram-Lieferkette in den USA aufzubauen.

AT4-Geschäftsführer Andre Booyzen kommentierte: "Submitting the NOI for Tennessee Mountain is a crucial step in our plan to unlock the value of this outstanding tungsten asset. By targeting our initial drilling in areas that have already been disturbed and drill-tested, we are acting responsibly to reduce our environmental impact while ensuring a smooth start to drilling."

Positionierung für wachsenden Bedarf an kritischen Rohstoffen

Die Validierung historischer Daten soll eine moderne Schätzung der Mineralressourcen ermöglichen. Damit positioniert sich AT4 als Beitrag zur inländischen Versorgung der USA mit kritischen Mineralien - in einer Zeit, in der sichere Rohstoffquellen zunehmend strategische Bedeutung erlangen.

Booyzen ergänzte: "This efficient, targeted campaign is designed to lead quickly to the establishment of a maiden JORC or SK-1300 resource, positioning AT4 as a key player in the domestic US tungsten supply chain at a time when sovereign security of critical minerals is paramount."

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

