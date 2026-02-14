Anzeige
Gold war gestern? Warum Silber und Wolfram die neue Währung der Weltwirtschaft sind - Almonty und American Tungsten im Fokus

Anzeige / Werbung

Während der Goldpreis über Jahre die Schlagzeilen dominierte, vollzieht sich 2026 ein stiller, aber gewaltiger Umbruch an den Rohstoffbörsen und Investoren schichten massiv um. Der Grund: Während Gold vor allem ein psychologischer Anker ist, werden Silber und Wolfram zur harten Währung der technologischen Souveränität. Mittendrin positionieren sich American Tungsten & Antimony als strategischer Schlüsselspieler in Nordamerika und Almonty Industries u.a. in Südkorea und Portugal.

Lange Zeit galt Gold als das ultimative Ziel für sicherheitsorientierte Anleger. Doch im aktuellen Marktumfeld von 2026 hat sich das Blatt gewendet. Die industrielle Logik hat die reine Krisenabsicherung überholt. Analysten, unter anderem zitiert bei?Börse Online, weisen darauf hin, dass Silber aufgrund seiner Doppelrolle als Edelmetall und unverzichtbarer Industriekomponente ein weitaus höheres Hebelpotenzial besitzt. Während Gold "nur" glänzt, arbeitet Silber - in Solarpanels, Elektroautos und der Hochfrequenztechnik. Doch der eigentliche "Gamechanger" im Portfolio moderner Investoren ist ein Metall, das viele lange nicht auf dem Schirm hatten: Wolfram.

Die Wolfram-Klemme: Geopolitik trifft auf Geologie

Wolfram ist das Metall der Extreme. Mit dem höchsten Schmelzpunkt aller Metalle und einer Härte, die fast an einen Diamanten heranreicht, ist es das Rückgrat der modernen Verteidigungs- und Schwerindustrie. Ohne Wolfram gibt es keine modernen Waffensysteme, keine effizienten Bohrwerkzeuge für den Bergbau und keine hitzebeständigen Bauteile für die Luft- und Raumfahrt.

Das Problem: Die globalen Lieferketten sind hochgradig fragil und strategische Metalle wie Wolfram und Antimon befinden sich derzeit im Auge eines geopolitischen Sturms. China dominiert seit Jahrzehnten den Markt, doch Handelsbeschränkungen und der Trend zum "Friend-Shoring" zwingen westliche Industrien dazu, eigene Quellen zu erschließen. In diesem Kontext ist Wolfram nicht mehr nur ein Rohstoff - es ist ein politisches Machtinstrument.

Almonty Industries: Südkorea und Portugal im Fokus

Der jüngste Aktionärsbrief von Almonty Industries (WKN: A414Q8, ISIN: CA0203987072) liest sich beispielsweise streckenweise eher wie ein geopolitisches Positionspapier als ein klassisches Unternehmens-Update. Mit dem im Dezember 2025 erfolgten Produktionsstart der Sangdong-Wolframmine in Südkorea markiert das Unternehmen einen Wendepunkt - nicht nur für sich selbst, sondern auch für die westliche Strategie zur Sicherung kritischer Rohstoffe.

Angesichts eines globalen Marktanteils Chinas von über 80% an der Wolframproduktion und zunehmend restriktiver Exportkontrollen wächst in den USA, Europa und Teilen Asiens der Druck, unabhängige Lieferketten aufzubauen. Almonty positioniert sich als zentrale Antwort auf diese Herausforderung und strebt an, künftig rund 40% der Wolframproduktion außerhalb Chinas bereitzustellen - mit besonderem Fokus auf die Versorgung sicherheits- und verteidigungsrelevanter Industrien. Parallel zum Ausbau in Südkorea treibt Almonty die Weiterentwicklung der portugiesischen Panasqueira-Mine voran und sichert sich mit einem Projekt in Montana (USA) zusätzliche Ressourcen - im Einklang mit westlichen Reshoring- und Sicherheitsstrategien.

American Tungsten & Antimony: Der Befreiungsschlag aus Nevada

In dieser angespannten Versorgungslage sorgt das Unternehmen?American Tungsten & Antimony (ATA)?(WKN: A41XT2,?ISIN: AU0000445603) für Schlagzeilen. Während viele Explorationsprojekte weltweit stagnieren, meldet ATA operative Durchbrüche. Jüngste Berichte dokumentieren signifikante Wolframfunde bei untertägigen Probenahmen. Diese Funde sind deshalb so interessant, weil sie in einer Region liegen, die für ihre Bergbaufreundlichkeit und rechtliche Stabilität bekannt ist. ATA entwickelt sich damit vom Explorer zu einem potenziellen Pfeiler für mehr Versorgungssicherheit.

Preisdynamik: Ein perfekter Sturm

Die wirtschaftlichen Rahmendaten stützen diesen Aufwärtstrend. Marktdaten von?SMM (Shanghai Metals Market)?zeigen, dass die Preise für Wolframkonzentrat global auf einem Rekordniveau verharren. Die Gründe sind vielfältig: Strengere Umweltauflagen in Asien führen zu Minenschließungen, während die Lagerbestände weltweit auf historische Tiefstände gesunken sind. Für ein Unternehmen wie ATA bedeutet das: Jeder Fortschritt bei der Exploration und der künftigen Förderung trifft auf einen Markt, der nach Material lechzt. Die Kombination aus steigenden Preisen und einer steigenden Ressourcenbasis schafft eine Dynamik, die Gold derzeit nicht bieten kann.

Silber als monetärer Begleiter

Flankiert wird dieser Boom durch die Renaissance des Silbers. Experten sehen Silber als den "großen Bruder der Transformation". Da die Energiewende weltweit an Fahrt gewinnt, ist der Bedarf an Silber für die Photovoltaik-Infrastruktur im Jahr 2026 höher als je zuvor. Die Prognosen für Silber korrelieren dabei eng mit der Nachfrage nach strategischen Industriemetallen - beide Segmente profitieren von der Realwirtschaft, nicht nur von der Angst vor Inflation.

Fazit: Die neue Hierarchie der Rohstoffe

Im Jahr 2026 sind es die "Arbeitstiere" der Metallwelt, die über wirtschaftlichen Erfolg und nationale Sicherheit entscheiden könnten. American Tungsten & Antimony steht beispielhaft für diesen Wandel. Durch die Konzentration auf Wolfram und Antimon besetzt das Unternehmen eine Nische, die systemrelevant werden dürftet.

----

Quelle:

https://www.boerse-online.de/nachrichten/rohstoffe/unglaubliche-kursziele-fuer-gold-und-silber-so-hoch-sollen-die-edelmetalle-jetzt-noch-steigen-20393876.html

https://www.metal.com/en/newscontent/103729660

https://www.it-boltwise.de/wolfram-und-antimon-strategische-metalle-im-geopolitischen-fokus.html

______________________________

Lassen Sie sich in den Verteiler für American Tungsten & Antimony Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler American Tungsten & Antimony Ltd" oder "Nebenwerte".

American Tungsten & Antimony
Land: Perth, Australia
ISIN: AU0000046021
WKN: A2P4LQ

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit American Tungsten & Antimony existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der American Tungsten & Antimony. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von American Tungsten & Antimony können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von American Tungsten & Antimony einsehen: https://ataa.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Trigg Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.


Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.