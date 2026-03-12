American Tungsten & Antimony: Erste Bohrungen liefern hochgradige Antimon-Funde in Utah

Anzeige / Werbung

American Tungsten & Antimony Ltd. (WKN: A3D8F4 | ISIN: AU0000308487) meldet einen vielversprechenden Start seines ersten Bohrprogramms auf dem Antimony Canyon Project im US-Bundesstaat Utah. Auf den zu 100% kontrollierten Patent-Claims beim Prospektionsgebiet Little Emma wurden bereits in den ersten Bohrlöchern hochgradige Antimon-Mineralisierungen entdeckt.

Die ersten Analyseergebnisse aus einem flachen Diamantbohrprogramm zeigen mehrere signifikante Abschnitte. Besonders hervor sticht Bohrloch ACP26DD010 mit 11,03 m mit 3,1% Sb ab 25,91 m, darunter 2,62 m mit 12,54% Sb ab 29,2 m. Ein weiteres Bohrloch lieferte 8,47 m mit 2,67% Sb ab 31,15 m, einschließlich 2,2 m mit 9,69% Sb.

Die Abschnitte entsprechen laut Unternehmen rund 90% der tatsächlichen Mächtigkeit und durchschneiden einen flach liegenden Stibnit-Horizont. Die gemessenen Mächtigkeiten liegen deutlich über vielen klassischen Antimon-Gangsystemen im Westen, die oft nur etwa 30 cm erreichen. Stattdessen erinnern sie eher an stratiforme Systeme wie im chinesischen Xikuangshan-Distrikt, dem weltweit größten Antimonrevier.

Einige der Bohrabschnitte übertreffen zudem lokal die Annahmen des bisherigen Exploration Targets. Dieses umfasst derzeit 6,1 bis 6,9 Mio. Tonnen mit 1,4 bis 2,3% Antimon. Das Unternehmen betont jedoch, dass es sich dabei um eine konzeptionelle Zielgröße handelt und bislang keine offizielle Ressource definiert wurde.

Erste Ergebnisse bestätigen großes hydrothermales System

Die bisherigen Resultate stammen aus den ersten sieben Bohrlöchern, die im Rahmen des ersten dokumentierten Bohrprogramms im Antimony-Canyon-Distrikt niedergebracht wurden. Vier der Löcher trafen auf Mineralisierung und liefern wichtige Hinweise auf ein großräumiges hydrothermales System.

Unternehmenschef Andre Booyzen erklärt:

"Dass wir in vier unserer ersten sieben Bohrlöcher auf Mineralisierung gestoßen sind, ist ein außergewöhnlich guter Start in Antimony Canyon. Herausragende Gehalte von bis zu 66,47% Sb unterstreichen die Stärke dieses Systems. Diese Gehalte schneiden im Vergleich zu großen nordamerikanischen Antimonlagerstätten sehr gut ab."

Weiter führt er aus:

"Mit der bereits identifizierten umfangreichen Sulfidbildung und großen anomalen Zonen bestätigt die Größenordnung des hydrothermalen Systems unsere Einschätzung, dass Antimony Canyon zu einem bedeutenden neuen Antimon-Distrikt werden könnte."

Die Bohrungen zeigen, dass hochgradiger Stibnit in einem sogenannten "Salt & Pepper"-Tuff vorkommt. Besonders die Bohrlöcher ACP26DD005 und ACP26DD010 wurden gezielt östlich der historischen Little-Emma-Tagebaugrube niedergebracht, um die seitliche Fortsetzung der Mineralisierung zu testen.

Oberflächenfunde bestätigen das geologische Modell

Parallel zu den Bohrungen führte das Unternehmen auch Arbeiten im historischen Little-Emma-Tagebau durch. Durch Baggerarbeiten und Kartierungen wurden zusätzliche hochgradige Stibnit-Zonen direkt an der Oberfläche freigelegt.

Dabei lieferten zwölf Oberflächenproben mehr als 4% Sb, mit Spitzenwerten von 29,4%, 18,7%, 14,9% und 11,7% Antimon. Die Mineralisierung tritt in schichtparallelen "Pods" auf und passt damit zum geologischen Modell des Projekts.

Diese Funde bestätigen nicht nur den mineralisierten Horizont, sondern liefern auch neue Zielbereiche für weitere Bohrungen. Zudem zeigt die oberflächennahe Mineralisierung ein mögliches Potenzial für leicht zugängliche Erzbereiche.

Weitere Bohrprogramme geplant

Als nächster Schritt plant das Unternehmen zusätzliche Bohrungen in den Bereichen Black Jack und Tan Jack im Norden des Projekts. Dort sollen geophysikalische Ziele entlang eines NNW-orientierten Strukturkorridors untersucht werden, der möglicherweise als Fluidleitung innerhalb des Systems fungiert.

Insgesamt umfasst das Projektgebiet 20 historische Minen innerhalb der Patent-Claims. Für American Tungsten & Antimony deutet dies auf ein großes regionales Mineralisierungssystem hin - mit entsprechendem Explorationspotenzial und einer Reihe möglicher neuer Bohrziele in den kommenden Programmen.

----

Quelle:

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/AT4/03066387.pdf

______________________________

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

