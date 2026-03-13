Es geschieht nicht oft, dass ein jahrzehntelang stabiler Rohstoffmarkt grundlegend aus den Fugen gerät. Doch genau das erleben wir derzeit beim Wolfram. China drosselt die Exporte, das US-Verteidigungsministerium verbietet chinesisches Wolfram ab 2027, und die Preise schnellen auf historische Höchststände. Inmitten dieses perfekten Sturms steht ein Unternehmen, das seit Jahren still und beharrlich an einer westlichen Alternative gebaut hat: Almonty Industries. Während die Welt nach Lösungen sucht, hat der kanadische Produzent seine Sangdong-Mine in Südkorea gerade in Betrieb genommen, genau zur richtigen Zeit am genau richtigen Ort.Den vollständigen Artikel lesen ...
