Rohstoff mit Verteidigungs-Power - Antimony Resources im Anleger-Radar

Das hier ist keine langweilige Explorer-Bude - es ist eine Story mit echtem Blueprint zur Ressourcendefinition.

Antimon gehört zu jenen Rohstoffen, die lange Zeit unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit liefen - und genau deshalb jetzt umso explosiver werden.

Vor kurzem (22.Januar) hatten wir das Unternehmen ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) vorgestellt. Der Aktienkurs konnte in der kurzen Zeit bislang mit einem Zuwachs von +30% sehr positiv reagieren und man meldete seitdem gleich zwei Updates.

Unter anderem meldete man bedeutende Fortschritte bei der Exploration und Bohrergebnisse seines Antimonprojekts in der kanadischen Provinz New Brunswick. Dies sehen wir uns heute mal genauer an.

Während sich Investoren jahrelang auf Lithium, Kupfer oder Seltene Erden konzentrierten, hat sich im Hintergrund ein Markt immer weiter verengt, der heute plötzlich strategische Brisanz besitzt. Antimony, wie das Metall im Englischen heißt, ist kein Lifestyle-Rohstoff für die Energiewende, sondern ein stiller, sicherheitskritischer Baustein moderner Industrie- und Verteidigungssysteme. Und genau das macht ihn so gefährlich knapp - und potenziell so wertvoll.

Diese neue Realität hat den Markt bereits auf den Kopf gestellt. Der Antimonpreis ist in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert und hat historische Höchststände erreicht. Was früher ein vergleichsweise günstiges Nischenmetall war, ist heute ein hochpreisiger Engpassrohstoff. Und das Entscheidende: Anders als bei vielen gehypten Metallen ist hier nicht die Nachfrage das Problem - sondern das fehlende Angebot. Jeder zusätzliche Produktionsausfall, jede politische Maßnahme, jede neue militärische Eskalation wirkt wie ein Brandbeschleuniger.

Die Preise stiegen sprunghaft um mehr als 250% im Jahr 2024 und lagen zum Jahresende bei fast 40.000 USD pro Tonne. Im Jahr 2025 ist der Antimonpreis weiter auf 55.000 USD/Tonne angestiegen.

Die Herausforderung für den Westen besteht darin, dass 90% des weltweit geförderten Antimons im Jahr 2024 auf China, Russland und Tadschikistan konzentriert waren - die USA hatten keine kommerziell nutzbare Fördermenge.



ANTIMON: EIN KRITISCHER ROHSTOFF

Die Vereinigten Staaten sind nahezu vollständig von Antimon-Importen abhängig und haben das Metall längst als kritischen Rohstoff eingestuft. Für das Pentagon ist Antimon kein Nice-to-have, sondern eine Frage der nationalen Sicherheit. Entsprechend versuchen die USA, ihre Lieferketten neu aufzubauen, strategische Lager zu füllen und vor allem: eigene Projekte zu fördern. Genau hier entsteht für Anleger ein hochinteressantes Spannungsfeld zwischen Politik, Rohstoffknappheit und Kapitalmarkt.

Denn wenn ein Markt klein ist, das Angebot knapp und die strategische Bedeutung hoch, dann können schon einzelne Projekte eine enorme Hebelwirkung entfalten. Und damit rücken Unternehmen in den Fokus, die sich frühzeitig Zugang zu aussichtsreichen Antimon-Liegenschaften gesichert haben. Explorer und Entwickler stehen dabei besonders im Rampenlicht - nicht, weil sie heute schon produzieren, sondern weil sie morgen liefern könnten, wenn der Druck auf die Versorgung weiter steigt.

An dieser Stelle kommt ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) ins Spiel. Das Unternehmen positioniert sich genau in jenem Segment, das westliche Staaten dringend brauchen: der Erschließung neuer Antimon-Vorkommen außerhalb geopolitisch riskanter Regionen. In einem Markt, in dem jede zusätzliche Tonne Antimon strategischen Wert besitzt, können solche Projekte schnell vom spekulativen Explorer zur sicherheitsrelevanten Schlüsselressource aufsteigen. Für Investoren ist das eine klassische asymmetrische Wette: begrenztes Marktvolumen, potenziell massive Nachfrage und politischer Rückenwind.

Antimon ist damit mehr als nur ein weiterer Rohstofftrend. Es ist ein Spiegel einer Welt, in der Versorgungssicherheit wieder wichtiger wird als der niedrigste Preis, und in der strategische Metalle neu bewertet werden. Unternehmen wie ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) stehen genau an dieser Schnittstelle. Wer heute auf Antimon setzt, spekuliert nicht auf Modeerscheinungen - sondern auf Knappheit, Geopolitik und die Rückkehr harter Realitäten an den Rohstoffmärkten.

ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) ist ein kanadisches Explorations- und Entwicklungsunternehmen, das sich ausschließlich auf Antimon konzentriert - einen der wichtigsten, strategischsten und aktuell unterversorgten Rohstoffe der Welt. Ziel des Unternehmens ist es, den Bald Hill Antimony Project in New Brunswick, Kanada, zu einem bedeutenden nordamerikanischen Lieferanten für diesen kritischen Rohstoff zu entwickeln. In einer Welt, in der China große Teile der globalen Antimonversorgung kontrolliert und die Nachfrage aus Industrie und Rüstung steigt, ist das ein potenziell sehr aussichtsreicher Ansatz.

Starke Bohrergebnisse vorgelegt

In unserem letzten Update schrieben wir über die Explorationsoffensive von Antimony Resources, in der man 10.000m an Bohrungen in der ersten Jahreshälfte 2026 abschließen möchte.

Am 26. Januar legte man nun erstmal sehr gute Ergebnisse aus dem nun abgeschlossenen letztjährigen Programm vor.

Highlights waren dabei hochgradige Antimon-haltige Stibnit-Vorkommen (Sb) in:

Bohrloch BH-25-22 mit 5,10% Sb über 4,0m , sowie 2,38% Sb über 9,6m

in einem 56m tieferen Abschnitt



mit , sowie in einem 56m tieferen Abschnitt Bohrloch BH-25-26 mit 2,15% Sb über 6,85m



In 75 bis 80% der Bohrlöcher stößt man auf hochwertiges antimonhaltiges Stibnit

Die zusätzlichen Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 5.000 Metern, die im Rahmen des Herbstprogramms der Phase Zwei in 2025 auf Bald Hill durchgeführt wurden, sind damit nun alle abgeschlossen und die Ergebnisse veröffentlicht.

Die Gesamtlänge der von ATMY im Jahr 2025 durchgeführten Bohrungen betrug über 8.000 Meter in 31 Bohrlöchern, die nun alle ausgewertet wurden.

Zwei zusätzliche Bohrlöcher, die für das Programm der Phase Zwei geplant waren, konnten aufgrund der Weihnachtspause nicht fertiggestellt werden und werden im Rahmen der Bohrungen im Jahr 2026 abgeschlossen.

In den Bohrkernen sind einzelne Abschnitte mit massivem Stibnit mit Gehalten von bis zu 30% Sb zu sehen. Der durchschnittliche Gesamtgehalt der Mineralisierung scheint weiterhin in der Größenordnung von 3% bis 4% Sb zu liegen.

Als Ergebnis des Bohrprogramms 2025 wurde die Hauptzone auf über 700 Meter erweitert und die Tiefe auf mindestens 400 Meter bestätigt.

Die Lage der Bohrlöcher und Oberflächenvorkommen aus dem Bohrprogramm der Phasen 1 und 2 sowie die geplanten Definitionsbohrungen sind in der Abbildung unten dargestellt.

Quelle: Antimony Resources - Standort der neu entdeckten Mineralisierung Marcus (West). Beachten Sie die Nähe zum geplanten Bohrprogramm 2026.

Massives Bohrprogramm 2026 gestartet

Das Bohrprogramm für 2026 hat mit zwei Bohrgeräten begonnen, ein drittes soll Anfang Februar hinzukommen.

Der Schwerpunkt dieser Bohrungen liegt auf einer detaillierten Probenahme in der Hauptzone von Bald Hill über eine Länge von 600 Metern bis zu einer Tiefe von mindestens 300 Metern. Ziel ist es eine erste Ressourcenschätzung für das Bald Hill Projekt berechnen zu können.

Weiteres Augenmerk möchte man auf die Marcus-Zone legen. Diese befindet sich westlich der Hauptzone und wurde im vergangenen Jahr entdeckt. Es soll sich hier um eine separate Zone mit großem Potenzial handeln, und deshalb plant man hier zusätzliche Explorationsarbeiten

Jim Atkinson, P. Geo., CEO von Antimony Resources, erklärte: "Wie bereits berichtet, war unser Explorationsprogramm 2025 in Bald Hill sehr erfolgreich und die Ergebnisse sind weiterhin vielversprechend. Im Jahr 2025 wurden über 8.000 Meter abgeschlossen, wodurch sich die Gesamtbohrleistung auf dem Grundstück bis heute auf über 13.800 Meter beläuft. Unsere Bohrungen liefern weiterhin Ergebnisse mit hohen Antimonwerten und mächtigen Mineralisierungszonen für die Lagerstätte. Das Vorkommen mehrerer mächtiger Zonen mit antimonhaltigem Stibnit, die bei den jüngsten Bohrungen entdeckt wurden, wird ein wichtiger Faktor für die endgültige Ressourcenberechnung sein."

Bedeutende Fortschritte gemeldet

ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) meldet bedeutende Fortschritte bei der Exploration seines Bald-Hill-Antimonprojekts in der kanadischen Provinz New Brunswick.

Quelle: Antimony Resources - Foto der Stibnit-Mineralisierung aus der Marcus (West)-Zone, die von Mitarbeitern vor Ort während der Ausgrabung von Bohrwegen auf der Westseite der Bald Hill-Hauptzone entdeckt wurde. Hinweis: Die Mineralisierung scheint von der Hauptzone getrennt, aber parallel zu ihr zu verlaufen.

Das Unternehmen meldet die Entdeckung einer zusätzlichen Stibnit-Mineralisierung in der sogenannten Marcus-West-Zone. Stibnit ist das wichtigste Antimonerz und gilt als zentraler Hinweis auf wirtschaftlich interessante Lagerstätten.

Die neu freigelegte Mineralisierung erstreckt sich über rund 25 Meter und könnte parallel zur bekannten Hauptzone verlaufen - möglicherweise als eigenständiger, zusätzlicher Erzbereich mit weiterem Wachstumspotenzial.

Die Entdeckung erfolgte im Zuge von Vorbereitungsarbeiten für das laufende Bohrprogramm und unterstreicht die zunehmende geologische Bedeutung des Projekts. Antimony Resources plant, die neue Zone sowie weitere Zielgebiete wie Bald Hill South im Jahr 2026 intensiver zu untersuchen. Gleichzeitig treibt das Unternehmen ein umfangreiches Bohrprogramm auf der Hauptlagerstätte voran. Aktuell sind bereits zwei Bohrgeräte im Einsatz, ein drittes soll kurzfristig folgen.

Das Bald-Hill-Projekt selbst verfügt über eine vielversprechende Historie mit hochgradigen Antimongehalten von durchschnittlich drei bis vier Prozent.

Dass hier erhebliches Potenzial schlummert, zeigt bereits der technische Bericht gemäß NI 43-101 aus dem Jahr 2025. Darin wird das Explorationsziel für das aktuell untersuchte Gebiet auf rund 2,7 Millionen Tonnen mit Gehalten zwischen 3% und 4% Antimon beziffert - was rechnerisch 80.000 bis über 100.000 Tonnen enthaltenes Antimon entspräche. Noch handelt es sich dabei um eine konzeptionelle Einschätzung: Doch alleine die Größenordnung verdeutlicht, warum Bald Hill zunehmend Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Gleichzeitig sieht das Unternehmen weiteres Erweiterungspotenzial, da zusätzliche Claims und neue Zielzonen die Lagerstätte künftig deutlich vergrößern könnten.

?? Warum man Antimony Resources JETZT auf dem Schirm haben sollte:

Strategischer Rohstoff: Antimon gehört zu den Metallen, bei denen Westländer dringend unabhängige Lieferquellen suchen - weg von China-Dominanz und Exportrestriktionen. Explosives Potenzial: Bald Hill könnte - wenn die kommenden Bohrungen und Ressourcenberechnungen stimmen - zu einer der bedeutendsten Antimon-Ressourcen Nordamerikas werden. Marktumfeld im Rücken: Antimon steht im Kontext geopolitischer Umbrüche, steigender Verteidigungs- und Industriesektornachfrage und wachsender Import-Diversifizierungsstrategien enorm im Fokus. Finanziert & skalierbar: ATMY hat die nötigen Mittel, um durchzustarten - und bekommt dafür zunehmend Kapitalmarkt-Aufmerksamkeit.

Kurz: ATMY ist keine langweilige Explorer-Bude - es ist eine Story mit echtem Blueprint zur Ressourcendefinition. Wenn alles glatt läuft, könnte genau diese Phase 2026 der Zündfunke für einen massiven Neubewertungs-Run sein.

?? Klar: Risiko bleibt - denn eine Ressource muss erst bestätigt und später wirtschaftlich bewertet werden. Aber in einem kleinen, strategisch wichtigen Markt mit Angebotsknappheit kann eine einzige echte Ressource den Kurs explodieren lassen.

Strategisch, spekulativ, potenziell hochprofitable Story - und gerade erst am Anfang.

Fazit

ANTIMONY RESOURCES (CSE: ATMY / WKN: A414DM) positioniert sich mit Bald Hill zunehmend als ernstzunehmender Player im strategisch wichtigen Antimonsektor. Die Entdeckung neuer Mineralisierungszonen liefert starke Hinweise darauf, dass das Projekt deutlich größer werden könnte als bislang angenommen. Sollte das laufende Bohrprogramm eine belastbare Ressource bestätigen, könnte sich Bald Hill zu einem bedeutenden nordamerikanischen Antimonprojekt entwickeln - ein Szenario, das im aktuellen Umfeld steigender Nachfrage, geopolitischer Spannungen und knapper Lieferketten enormes Bewertungspotenzial bietet. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen ein klassischer Explorer mit entsprechend erhöhtem Risiko, aber auch überdurchschnittlichen Chancen bei Explorationserfolgen.

Zusätzlichen Rückenwind erhält das Projekt durch neue Entdeckungen abseits der bekannten Hauptzone. Die Feldarbeiten der firmeneigenen Geologen und Prospektoren waren erfolgreich und führten zur Identifikation von zwei bislang unerforschten, antimonhaltigen Stibnitzonen: der Bald Hill South Zone südlich der Hauptzone sowie der Marcus Zone westlich davon. Beide Zielgebiete sollen 2026 systematisch durch Schürfungen und Bohrungen weiter untersucht werden. Diese Entdeckungen deuten darauf hin, dass Bald Hill nicht nur aus einer einzelnen Struktur besteht, sondern Teil eines deutlich größeren Mineralisierungssystems sein könnte.

