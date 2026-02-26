American Tungsten & Antimony: Wolfram-System in Utah deutlich größer als erwartet - Genehmigte Aufbereitung ebnet Weg zur Produktion

Anzeige / Werbung

Die Wiederbelebung und der Neustart der letzten aktiven Wolfram-Mine der USA rücken näher. Grundlage ist die einzige vollständig genehmigte Wolfram-Aufbereitungsanlage im Clifton Mining District.

Phase-1-Exploration zeigt deutlich größeres System als erwartet

American Tungsten & Antimony (WKN: A41XT2, ISIN: AU0000445603) hat ein erstes systematisches Boden- und Gesteinssplitter-Probenprogramm auf dem zu 100% gehaltenen Dutch Mountain Wolfram-Projekt in Tooele County, Utah, abgeschlossen. Nach der Übernahme des Projekts inklusive strategischer Verarbeitungsinfrastruktur wurde ein rasterbasiertes Probenprogramm über zentrale Zielzonen gelegt.

Die ersten Ergebnisse zeigen: Das wolframführende System ist deutlich größer als ursprünglich angenommen und in alle Richtungen offen. Das erhöht die geologische Dimension erheblich.

Zum Projekt gehört mit der Fraction Lode Mine die letzte produzierende Wolfram-Mine der USA, die 2017 den Betrieb einstellte. Historische Erzgehalte lagen bei geschätzten 1,7% WO3. Systematische Oberflächenproben bestätigen Mineralisierung an der Oberfläche. Das deutet auf ein skalierbares Skarn-System hin.

Das Projekt verfügt zudem über den einzigen genehmigten Wolfram-Verarbeitungsweg im Distrikt. Mehrjährige Genehmigungsprozesse wie bei Neuprojekten entfallen damit. Das Unternehmen treibt Studien für frühe Produktionsszenarien voran und nutzt den vollständig genehmigten Status. Parallel wird eine Bohrgenehmigung (Notice of Intent, NOI) vorbereitet, mit Fokus auf bereits gestörte Flächen zur Beschleunigung der Verfahren.

Managing Director Andre Booyzen traf zudem US-Senator John Curtis, um über die Versorgung mit kritischen Mineralien zu sprechen. Gleichzeitig nehmen die Bohrungen im Antimony Canyon Fahrt auf. Rund 15 Bohrlöcher wurden bislang niedergebracht, Analyseergebnisse werden in Kürze erwartet.

Historische Hochgrade stützen das Distrikt-Potenzial

Das Dutch Mountain Projekt umfasst neben der Fraction Lode auch die Minen Star Dust und E.H.B. Lode. Historische Abbauberichte weisen dort Gehalte von bis zu 1,3% WO3 aus. Diese Angaben basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen und wurden nicht gemäß JORC-Code verifiziert. Sie zeigen jedoch die historische Hochgradigkeit des Systems.

Das Unternehmen verweist darauf, dass die historischen Schätzungen bereits in der Meldung vom 28. Januar 2026 ("AT4 acquires fully permitted U.S. tungsten mill") offengelegt wurden. American Tungsten & Antimony bestätigt, dass keine neuen Informationen vorliegen, die die Zuverlässigkeit der historischen Schätzung wesentlich beeinträchtigen.

Der Clifton District beherbergt zahlreiche bedeutende historische Minen wie die Cane Springs Gold Mine, die Alvarado Mine und die Reaper Mine. Viele dieser Vorkommen sind in Privatbesitz. Trotz hoher Gehalte blieb die Entwicklung über Jahrzehnte begrenzt - vor allem wegen fehlender genehmigter Verarbeitungsanlagen vor Ort.

Dutch Mountain ist daher ein zentraler Baustein der Strategie, hochgradige Wolfram-Vorkommen im Great Basin zu konsolidieren. Die Übernahme bietet eine infrastrukturbasierte Lösung für bislang "gestrandete" Assets. Der zentrale Verarbeitungs-Hub könnte zahlreichen historischen Minen einen marktfähigen Weg eröffnen.

Andre Booyzen sagte: "The combination of the Fraction Lode's high-grade pedigree and our permitted processing facility provides AT4 with a clear pathway to potential production," und ergänzte: "In our view, ownership of this facility directly addresses the lack of regional infrastructure and strengthens our ability to consolidate the district."

Politische Unterstützung trifft auf starken geologischen Rahmen

Im Zuge der Entwicklungsstrategie absolvierte Booyzen eine Reihe regionaler Termine. Besonders hervorzuheben ist das Treffen mit US-Senator John Curtis, der den Bundesstaat Utah im Senat vertritt. Curtis engagiert sich für Energieunabhängigkeit, Landmanagement und Innovation - Themen, die mit der Vision eines wiedererstarkten amerikanischen Wolfram-Produzenten korrespondieren.

Geologisch basiert die Attraktivität des Distrikts auf mehreren überlagerten, wolframführenden Mineralisierungsereignissen im späten Jura und im späten Eozän. Es entstand ein langlebiges hydrothermales System mit Potenzial für mehrere größere Erzkörper.

Die jurassischen Granodiorit-Intrusionen erzeugten Kupfer-Gold-Wolfram-Gänge und Brekzienröhren, etwa in der Reaper Mine. Spätere eozäne Quarz-Monzonit-Intrusionen bildeten die hochgradigen Wolfram-Skarn-Vorkommen bei Fraction Lode. Frühere Intrusionen bereiteten das Gestein vor, spätere Fluide konzentrierten die Mineralisierung. Diese ist weit verbreitet und mit modernen Methoden bislang kaum untersucht worden.

Zwei Lagerstättentypen im Fokus der systematischen Exploration

Die Fraction Lode (Timm Mine) ist ein kontaktmetasomatischer Skarn an der Eozän-Intrusion mit historischen Abbaugehalten von 1,7% WO3. Hauptmineral ist grobkörniger Scheelit (CaWO4).

Bei der nahegelegenen Star Dust Mine tritt die Mineralisierung in den basalen Schichten eines Kalkstein-Dachpendants innerhalb der Intrusion auf. Diese Geometrie deutet darauf hin, dass vergleichbare oder "blinde" Skarn-Körper in der Tiefe erhalten sein könnten. Die E.H.B. Lode untermauert das Hochgradpotenzial zusätzlich. Historisch wurden dort 2.374 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 1,3% WO3 gefördert.

Insgesamt sieht das Unternehmen zwei komplementäre Zieltypen: selektiv abbaubare Hochgradziele mit mehr als 1% WO3 sowie breitere, niedriger gradige Zonen unter 0,5% WO3, die für großvolumige Abbaumethoden infrage kommen könnten. Diese Bereiche dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen kein Explorationsziel gemäß JORC-Code dar.

Das abgeschlossene Oberflächenprogramm kartierte gezielt die Ausprägung der jurassischen und eozänen Ereignisse. Rasterbasierte Bodenproben sollen "blinde" Körper identifizieren. Gesteinssplitterproben aus ausstreichenden Skarn- und Gangzonen dienen der Überprüfung historischer Hochgrade. Die Proben wurden an ALS und AAL zur Analyse versendet. Die Ergebnisse sollen die nächsten Bohrziele definieren.

Beschleunigter Bohrstart und klare nächste Meilensteine

Zur weiteren Beschleunigung bereitet American Tungsten & Antimony eine Notice of Intent für ein Bohrprogramm vor. Der Fokus liegt auf bereits gestörten Flächen rund um den offenen Tagebau der Fraction Lode. So soll das Genehmigungsverfahren gestrafft und der Zeitplan verkürzt werden. Ziel ist die rasche Überprüfung der Tiefen- und Seitenerstreckung des hochgradigen Systems. Bislang wurden noch keine Bohrungen auf dem Projekt durchgeführt. Energold soll die Bohrarbeiten übernehmen.

Zu den nächsten Schritten zählen die Integration der Analyseergebnisse in das geologische Modell, die Einreichung der NOI bei der zuständigen Behörde, eine technische Überprüfung der Aufbereitungsanlage zur Festlegung des Neustart-Zeitplans, der fortgesetzte Dialog mit Stakeholdern zur Sicherung zusätzlichen hochgradigen Materials sowie die weitere geologische Kartierung.

Die Arbeiten bei Dutch Mountain werden aus bestehenden Barmitteln finanziert. Analyseergebnisse werden für Anfang des zweiten Quartals 2026 erwartet. Damit verdichtet sich das Bild: American Tungsten & Antimony positioniert sich mit genehmigter Infrastruktur und wachsendem Explorationspotenzial als möglicher Schlüsselakteur im amerikanischen Wolfram-Sektor.

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000445603

WKN: A2P4LQ

