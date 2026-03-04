Iran-Konflikt verschärft Rohstoffrisiken - Wolfram und Antimon im strategischen Fokus

Anzeige / Werbung

Geopolitische Spannungen erhöhen die Sorge vor Angebotsengpässen. American Tungsten & Antimony und Almonty Industries rücken als westliche Anbieter in den Mittelpunkt.

Eskalation im Nahen Osten verunsichert Märkte

Der jüngste iranische Angriff hat die geopolitische Risikolage erneut verschärft. Während die Ölpreise traditionell im Zentrum solcher Entwicklungen stehen, reagieren Investoren inzwischen sensibel auf strategische Metalle. Besonders Wolfram und Antimon gelten als neuralgische Punkte globaler Lieferketten.

Die Befürchtung: Eine weitere Destabilisierung der Region könnte Handelsrouten beeinträchtigen und politische Gegenmaßnahmen auslösen. In einem Marktumfeld, das bereits durch Exportkontrollen und nationale Rohstoffstrategien geprägt ist, würde jede zusätzliche Unsicherheit die Angebotslage weiter verengen.

Strategische Metalle mit sicherheitspolitischer Bedeutung

Wolfram ist wegen seiner extremen Härte und Hitzebeständigkeit ein Schlüsselmetall für Rüstungsanwendungen, Spezialwerkzeuge und Hochleistungselektronik. Antimon findet sich in Flammhemmern, Legierungen, Energiespeichern und militärischer Technologie.

Das strukturelle Problem liegt in der Angebotskonzentration. Ein erheblicher Teil der globalen Produktion stammt aus China. Auch Russland spielt bei Antimon eine Rolle. Westliche Industrien sind damit stark importabhängig. Steigende Verteidigungsausgaben und der Ausbau von Energie- und Infrastrukturprojekten verstärken den Bedarf. In diesem Kontext wirkt jede geopolitische Eskalation wie ein Katalysator für strategische Vorratshaltung und langfristige Lieferverträge.

Regulatorische Hürden bremsen Europa

Hinzu kommt, dass europäische Industrievertreter vor zunehmender Bürokratie warnen. Genehmigungsverfahren ziehen sich über Jahre. Ambitionierte Rohstoffziele geraten dadurch unter Druck. Während die EU über strategische Autonomie diskutiert, gewinnen Projekte in Nordamerika und anderen stabilen Rechtsräumen an Gewicht. Versorgungssicherheit wird zu einem Standortfaktor.

Almonty Industries baut westliche Kapazitäten aus

Ein zentraler Akteur im Wolfram-Sektor ist Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD, ISIN: CA0203981034). Das Unternehmen betreibt bestehende Minen in Europa und entwickelt mit der Sangdong-Mine in Südkorea eines der bedeutendsten Wolfram-Projekte außerhalb Chinas. Sangdong gilt als strategisch relevant für die Diversifizierung globaler Lieferketten. Die Mine befindet sich im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium und soll einen substantiellen Beitrag zur westlichen Wolframversorgung leisten. In einem Umfeld steigender Preise und wachsender geopolitischer Spannungen erhöht dies die industriepolitische Bedeutung des Projekts.

Die jüngste Kursentwicklung spiegelt das wachsende Investoreninteresse am Sektor wider. Marktteilnehmer bewerten zunehmend die Fähigkeit von Produzenten, langfristige Abnahmeverträge mit westlichen Industriekunden zu sichern.

American Tungsten & Antimony mit US-Fokus

Parallel dazu rückt American Tungsten & Antimony Corp. (WKN: A40X6F, ISIN: CA03090B1040) in den Fokus. Das Unternehmen entwickelt ein Wolfram-Antimon-Projekt im US-Bundesstaat Utah. Jüngsten Angaben zufolge ist das mineralisierte System größer als ursprünglich angenommen. Zudem liegt eine genehmigte Aufbereitung vor - ein operativ bedeutender Schritt.

Der Standort in den Vereinigten Staaten verschafft dem Projekt strategische Relevanz. Washington hat kritische Mineralien klar als sicherheitspolitische Priorität definiert. Förderprogramme und politische Unterstützung zielen darauf ab, die Importabhängigkeit zu reduzieren. Sollte sich die geopolitische Lage weiter zuspitzen, könnten inländische Projekte zusätzlichen Rückenwind erhalten. Entscheidend bleibt die zügige Weiterentwicklung hin zu einer möglichen Produktion.

Angebotsrisiken treffen auf strukturelle Nachfrage

Die Kombination aus geopolitischer Unsicherheit, wachsender militärischer Nachfrage und Energiewende schafft ein angespanntes Marktumfeld. Schon heute reagieren Preise sensibel auf Exportbeschränkungen oder politische Signale. Der Iran-Konflikt verstärkt diese Dynamik. Selbst ohne unmittelbare Produktionsausfälle kann die Erwartung künftiger Störungen ausreichen, um Lagerbestände aufzubauen und Spotmärkte zu verengen.

Strategische Neubewertung des Sektors

Wolfram und Antimon stehen exemplarisch für eine Phase, in der Rohstoffe nicht nur ökonomisch, sondern auch geopolitisch bewertet werden. Projekte in politisch stabilen Jurisdiktionen gewinnen an Bedeutung. Almonty Industries mit seinem internationalen Produktions- und Entwicklungsportfolio sowie American Tungsten & Antimony mit einem wachsenden US-Projektprofil stehen für diese Entwicklung. Beide Unternehmen adressieren die westliche Nachfrage nach unabhängigen Lieferquellen.

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

