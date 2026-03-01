Wolfram +216%! Kritischer Rohstoff hängt Silber, Gold und Kupfer in der 12-Monats-Performance ab

Anzeige / Werbung

Am Rohstoffmarkt hat sich im letzten Jahr eine bemerkenswerte Verschiebung vollzogen. Während die Aufmerksamkeit meist auf den Rekordläufen der Edelmetalle lag, vollzog Wolfram (Tungsten) eine historisch einmalige Rallye. Laut Analysen von?Fastmarkets?stiegen die Preise für chinesisches Wolframkonzentrat im Verlauf des Jahres 2025 um rund?216%?(von ca. 143.000 auf 455.000 Yuan pro Tonne). Auch der Exportpreis für Ammoniumparatungstat (APT) verdreifachte sich nahezu von etwa 340 USD auf über?1.100 USD pro mtu. Im Februar 2026 erreichte der Preis in Europa/USA sogar Spitzenwerte von bis zu?1.550 USD pro mtu.

Im Vergleich dazu zeigt sich die Performance der klassischen Metalle auf 12-Monats-Sicht differenzierter:

Silber:?Verzeichnete mit einem Plus von rund?128%?(Spitze bei ca. 67 USD/oz im Dezember 2025) eine außerordentliche Performance, blieb jedoch hinter der prozentualen Verdreifachung von Wolfram zurück.

Gold:?Erreichte im Jahr 2025 Rekordwerte von über?4.300 USD/oz, was einem Zuwachs von rund?60%?entsprach.

Kupfer:?Handelte im Februar 2026 bei etwa?13.000 USD pro Tonne, was einem Anstieg von rund?10%?gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei Analysten für 2026 weiteres Potenzial bis 15.000 USD sehen.

Strategische Neuausrichtung durch American Tungsten & Antimony

In diesem dynamischen Umfeld hat die?American Tungsten & Antimony Corp. (WKN: A409S6, ISIN: US03013L1017)?im Februar 2026 bedeutende operative Fortschritte gemeldet. Das Unternehmen gab am?5. Februar 2026?die Produktion der ersten Antimonblöcke aus seinem Projekt in Utah bekannt. Zudem wurde am?18. Februar 2026?der Einsatz eines zweiten Bohrgeräts am IMA-Wolframprojekt bestätigt, nachdem erste Bohrungen signifikante Wolfram-Silber-Abschnitte lieferten. Durch diese Entwicklung positioniert sich das Unternehmen als direkter Profiteur der Versorgungsengpässe in Nordamerika, insbesondere da Antimon - wie Wolfram - unter strikte chinesische Exportkontrollen fällt.

Almonty Industries am Allzeithoch?

Die Marktrelevanz westlicher Wolfram-Quellen spiegelt sich auch im Kursverlauf von?Almonty Industries Inc. (WKN: A1J757, ISIN: CA02031X1024)?wider. Das Unternehmen markierte im?Februar 2026?neue Allzeithochs. Getrieben wird diese Entwicklung durch die Erwartung der baldigen kommerziellen Produktion in der südkoreanischen Sangdong-Mine, die den westlichen Markt unabhängiger von chinesischen Lieferungen machen soll. Während klassische Industriemetalle wie Kupfer im Februar 2026 teilweise mit Gewinnmitnahmen zu kämpfen hatten, stützte das fundamentale Defizit bei Wolfram die Bewertung von Produzenten wie Almonty. Die fundamentale Outperformance des Wolfram-Sektors gegenüber Gold und Kupfer ist dabei primär auf die kritische Unterversorgung und die geringe Substituierbarkeit des Metalls in der Hochtechnologie zurückzuführen.

----

Quelle:

https://www.fastmarkets.com/metals-and-mining/minor-metals/tungsten-prices/

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/rohstoff-hersteller-brauchen-wolfram-doch-die-preise-steigen-rasant/100198207.html

______________________________

Lassen Sie sich in den Verteiler für American Tungsten & Antimony Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler American Tungsten & Antimony Ltd" oder "Nebenwerte".

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit American Tungsten & Antimony existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der American Tungsten & Antimony. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von American Tungsten & Antimony können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von American Tungsten & Antimony einsehen: https://ataa.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Trigg Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Wolfram +216%! Kritischer Rohstoff hängt Silber, Gold und Kupfer in der 12-Monats-Performance ab appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000445603