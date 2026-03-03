United States Antimony +641% - ist Campine der nächste Highflyer?

Was mir gestern bei US-Aktien auffiel: Die Aktie "United States Antimony Corporation" (US-Börsenkürzel UAMY) stieg gestern um 1,71 US-Dollar (USD) bzw. +19,1% auf 10,65 USD.Da ich mich gerade mit dem strategischen Metall Antimon beschäftige, fiel mir dies auf - denn die UAMY trägt ihr Geschäftsfeld quasi im Namen ("Antimony" = Antimon).Und die Aktie ist für mich keine Unbekannte. Zusammen mit dem gestrigen Kursplus summiert sich der Kursgewinn von UAMY der vergangenen 12 Monate auf inzwischen +641%. Wau.Wie es der Zufall bin, habe ich zusammen mit einem Metallhändler (= Mann der Praxis) vor Jahren ein Buch über Geldanlage mit strategischen Metallen geschrieben.Ein Nischenthema, weshalb das Buch auch kein Beststeller ist, aber im Bereich der Informationsvermittlung zu strategischen Metallen wertvolle Dienste leistet.Der Titel des Buches (etwas wenig kreativ) lautet ...

