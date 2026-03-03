Anzeige
Dienstag, 03.03.2026
1.000.000 $ staatliche Förderung - Startet hier Kanadas nächster Lithium-Champion?
WKN: 868547 | ISIN: US9115491030 | Ticker-Symbol:
NASDAQ
03.03.26 | 15:31
10,030 US-Dollar
-5,73 % -0,610
03.03.2026 14:29 Uhr
226 Leser
United States Antimony +641% - ist Campine der nächste Highflyer?

Was mir gestern bei US-Aktien auffiel: Die Aktie "United States Antimony Corporation" (US-Börsenkürzel UAMY) stieg gestern um 1,71 US-Dollar (USD) bzw. +19,1% auf 10,65 USD.

Da ich mich gerade mit dem strategischen Metall Antimon beschäftige, fiel mir dies auf - denn die UAMY trägt ihr Geschäftsfeld quasi im Namen ("Antimony" = Antimon).

Und die Aktie ist für mich keine Unbekannte. Zusammen mit dem gestrigen Kursplus summiert sich der Kursgewinn von UAMY der vergangenen 12 Monate auf inzwischen +641%. Wau.

Wie es der Zufall bin, habe ich zusammen mit einem Metallhändler (= Mann der Praxis) vor Jahren ein Buch über Geldanlage mit strategischen Metallen geschrieben.

Ein Nischenthema, weshalb das Buch auch kein Beststeller ist, aber im Bereich der Informationsvermittlung zu strategischen Metallen wertvolle Dienste leistet.

Der Titel des Buches (etwas wenig kreativ) lautet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...

Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
