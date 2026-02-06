American Tungsten & Antimony liefert erste Antimon-Barren aus Utah

Anzeige / Werbung

American Tungsten & Antimony Ltd (WKN: A41XT2, ISIN: AU0000445603) hat einen wichtigen operativen Meilenstein erreicht. Das Unternehmen hat erstmals Antimon-Barren aus Material seines Antimony Canyon Project (ACP) im US-Bundesstaat Utah produziert. Die Herstellung erfolgte im Rahmen metallurgischer Testarbeiten und dient der weiteren Bewertung des Projekts.

Die Testarbeiten wurden in einer unabhängigen Drittanlage durchgeführt. Sie liefern einen Proof-of-Concept für die Verarbeitung und knüpfen direkt an die im September 2025 vorgelegte Metso-Ausmelt-Konzeptstudie und das zugehörige Anlagendesign an. Diese Studie hatte aufgezeigt, dass der Bau einer Schmelzanlage innerhalb von zwei Jahren möglich sein könnte. Die nun produzierten Antimon-Barren stellen damit einen konkreten Schritt von der Theorie in die Praxis dar.

Vom Konzept zur physischen Wertschöpfung

Mit dem erfolgreichen Guss der ersten Barren unterstreicht AT4 seine Strategie, das Antimony Canyon Project als Teil einer integrierten US-amerikanischen Mine-to-Metal-Lieferkette für kritische Mineralien voranzubringen. Antimon gilt als strategisch wichtig für zahlreiche industrielle Anwendungen. AT4 verfügt zudem über weiteres gelagertes Material aus dem ACP und plant, künftig zusätzliche Antimon-Barren zu produzieren und im eigenen Lager vor Ort einzulagern.

Managing Director und CEO Andre Booyzen ordnet den Fortschritt ein: "Die Produktion unserer ersten Antimon-Barren ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Entwicklungspfad und folgt auf die Vorlage einer Konzeptstudie und eines Anlagendesigns von Metso, die das Potenzial aufgezeigt haben, innerhalb von zwei Jahren eine Schmelzanlage zu errichten."

Gleichzeitig betont das Management das hohe Tempo der Aktivitäten in den USA. Booyzen erklärt weiter: "Wir beschleunigen unsere Pläne in den USA an vielen Fronten, mit laufender Exploration und Bohrungen im ACP, dem Ausbau unseres Projektportfolios durch die Umsetzung strategischer Akquisitionsmöglichkeiten und der Positionierung von AT4 auf Unternehmensebene durch eine geplante Nasdaq-Notierung, um Zugang zu größeren Kapitalmärkten zu erhalten."

US-Expansion und strategischer Kontext

Die Produktion der Antimon-Barren fällt in eine Phase intensiver Unternehmensentwicklung. Neben den operativen Arbeiten treibt AT4 seine US-Wachstumsstrategie voran. Dazu zählt auch die geplante Nasdaq-Notierung im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Parallel dazu steht der Austausch mit US-Regierungsstellen im Fokus. Der Chairman und der Managing Director werden in der kommenden Woche in Washington, D.C. erwartet.

Booyzen sieht in den aktuellen Ergebnissen eine klare Bestätigung des eingeschlagenen Weges: "Die Produktion der Barren erfolgt in einer sehr arbeitsreichen Phase für unser Unternehmen, liefert aber greifbare Belege dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind, beim Aufbau einer Mine-to-Metal-Lieferkette für kritische Mineralien in einem der weltweit wichtigsten Märkte zu helfen."

Über Antimon hinaus arbeitet AT4 daran, die heimische Produktion weiterer kritischer Rohstoffe wieder aufzubauen. Neben Antimon aus dem Antimony Canyon Project gehört dazu auch Wolfram. Mit einem wachsenden Portfolio US-basierter Projekte positioniert sich das Unternehmen, um die steigende Nachfrage aus Bereichen wie Verteidigung, sauberer Energie und strategischer Fertigung zu adressieren.

----

Quelle:

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/AT4/03053166.pdf

______________________________

Lassen Sie sich in den Verteiler für American Tungsten & Antimony Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler American Tungsten & Antimony Ltd" oder "Nebenwerte".

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit American Tungsten & Antimony existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der American Tungsten & Antimony. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von American Tungsten & Antimony können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von American Tungsten & Antimony einsehen: https://ataa.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Trigg Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post American Tungsten & Antimony liefert erste Antimon-Barren aus Utahappeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000445603,AU0000046021