Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000046021 Trigg Minerals Ltd. 16.12.2025 AU0000445603 Trigg Minerals Ltd. 17.12.2025 Tausch 1:1
FR0000035305 Tractial S.A. 16.12.2025 FR0014014ZV8 Tractial S.A. 17.12.2025 Tausch 1:2
