DJ PTA-News: 4SC AG: Kapitalherabsetzung auf null und gleichzeitige Kapitalerhöhung wirksam - Delisting von der Frankfurter Wertpapierbörse

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

4SC AG: Kapitalherabsetzung auf null und gleichzeitige Kapitalerhöhung wirksam - Delisting von der Frankfurter Wertpapierbörse

Planegg-Martinsried (pta000/16.12.2025/12:30 UTC+1)

Planegg-Martinsried, 16. Dezember 2025 - Die 4SC AG gibt bekannt, dass am heutigen Tag die von der ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2025 beschlossene Kapitalherabsetzung auf null Euro und die gleichzeitige Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung um rund 2,7 Mio. Euro wirksam geworden sind. Damit sind die Altaktien der 4SC AG (ISIN DE000A3E5C40) und die Zulassung der Altaktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) erloschen (Delisting). Die Altaktien werden in den nächsten Tagen durch die depotführenden Institute und die Clearstream Europe AG (vormals Clearstream Banking AG) ausgebucht. Die Lieferung der im Rahmen der Wiedererhöhung des Grundkapitals bezogenen neuen Aktien (einschließlich Mehrbezug) (ISIN DE000A0L1LC2) durch Einbuchung bei der jeweiligen Depotbank wird voraussichtlich am oder um den 23. Dezember 2025 erfolgen. Die Zuteilungsquote im Rahmen des Mehrbezugs beträgt rund 48,6 %. Die neuen Aktien werden, wie angekündigt, nicht zum Börsenhandel zugelassen werden.

- Ende der Pressemitteilung -

Für weitere Informationen:

4SC AG

ir-pr@4sc.com

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: 4SC AG Fraunhoferstr. 22 82152 Planegg-Martinsried Deutschland Ansprechpartner: Jason Loveridge Tel.: +49 89 700763-0 E-Mail: ir-pr@4sc.com Website: www.4sc.de ISIN(s): DE000A3E5C40 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765884600642 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 06:30 ET (11:30 GMT)