The following instruments on XETRA do have their first trading 04.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.12.2025
Aktien
1 JP3172060000 Aucnet Inc.
2 JP3778270003 Buysell Technologies Co. Ltd.
3 SE0000395428 Firefly AB
4 US35959H1095 Fujikura Ltd. ADR
5 US4258851009 Hennessy Advisors Inc.
6 CA4349221008 Holcim Ltd. CDR
7 US4642141059 Isabella Bank Corp.
8 CNE100006N08 Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co. Ltd.
9 JP3283750002 Kohnan Shoji Co. Ltd.
10 CA50214W1068 L'Oréal S.A. CDR
11 CA50244E1007 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE CDR
12 JP3868500004 Matsuda Sangyo Co. Ltd.
13 JP3880800002 Miura Co. Ltd.
14 JP3759800000 Nohmi Bosai Ltd.
15 JP3192400004 Okamura Corp.
16 JP3801400007 PS Construction Co. Ltd.
17 CA8010MA1047 Sanofi S.A. CDR
18 CA80687R1029 Schneider Electric SE CDR
19 JP3372800007 Sinko Industries Ltd.
20 US84472E1029 SouthState Corp.
21 US86765Q1067 SunocoCorp LLC
22 JP3545130001 Techmatrix Corp.
23 JP3960000002 Yonex Co. Ltd.
24 AT0000762406 Frauenthal Holding AG
25 AU000000ADD1 Adavale Resources Ltd.
26 CA0223173091 Aluula Composites Inc.
27 AU0000138869 Island Pharmaceuticals Ltd.
28 CA70452E1051 PayPal Holdings Inc. CDR
29 KYG7309R1149 QMMM Holdings Ltd.
30 AU0000269821 Unico Silver Ltd.
31 CA92834X1069 Viscount Mining Corporation
32 GB00BM9XQ619 Vidac Pharma Holding PLC
33 NL0015002X96 Theon International PLC BZR
34 CA08772W3066 Bettermoo(d) Food Corporation
35 CA09225Q1028 Black Spruce Explorers Inc.
36 CA83546W1068 Sonicstrategy Inc.
Anleihen/ETF
1 US03769MAF32 Apollo Global Management Inc. [New]
2 US36266GAE70 GE Healthcare Technologies Inc.
3 US36266GAD97 GE Healthcare Technologies Inc.
4 US58933YBX22 Merck & Co. Inc.
5 US58933YBW49 Merck & Co. Inc.
6 USU8936PBH56 Transdigm Inc.
7 US958667AH04 Western Midstream Operating L.P.
8 XS3192970815 European Bank for Reconstruction and Development
9 XS3206904636 European Bank for Reconstruction and Development
10 XS3239974978 European Bank for Reconstruction and Development
11 EU000A4EDR76 European Investment Bank (EIB)
12 XS3246991981 Grand City Properties Finance S.a.r.l.
13 US66989HAX61 Novartis Capital Corp.
14 US66989HAZ10 Novartis Capital Corp.
15 US66989HBD98 Novartis Capital Corp.
16 CH1503892726 Crédit Agricole S.A.
17 US717081FH15 Pfizer Inc.
18 FR0014014TL2 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
19 US40171VAC46 Guidewire Software Inc.
20 XS3093658014 Kasachstan, Republik
21 US63743HGC07 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
22 US958667AJ69 Western Midstream Operating L.P.
23 DE000HEL0P35 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 US66989HBB33 Novartis Capital Corp.
25 IE000N85G7P8 Amundi Core MSCI USA UCITS ETF
26 GB00BN6NHH92 WisdomTree Physical Lido Staked Ether
