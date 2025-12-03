Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA8484032005 Spetz Inc. 03.12.2025 CA83546W1068 Sonicstrategy Inc. 04.12.2025 Tausch 1:1
CA08772W2076 Bettermoo(d) Food Corporation 03.12.2025 CA08772W3066 Bettermoo(d) Food Corporation 04.12.2025 Tausch 4:1
CA5368071000 Lithium One Metals Inc. 03.12.2025 CA09225Q1028 Black Spruce Explorers Inc. 04.12.2025 Tausch 3:1
