The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.12.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.12.2025
.
ISIN Name
CA08772W2076 BETTERMOOD FOOD CORP.
CA5368071000 LITHIUM ONE METALS INC.
CA8484032005 SPETZ INC.
GB0003308607 SPECTRIS PLC LS-,05
XS2074522975 EIRCOM FIN. 19/27
XS2472196174 LEVERAGE SHARES -3SILVETP
XS2711320775 EROSKI SOC. 23/29 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.12.2025
.
ISIN Name
CA08772W2076 BETTERMOOD FOOD CORP.
CA5368071000 LITHIUM ONE METALS INC.
CA8484032005 SPETZ INC.
GB0003308607 SPECTRIS PLC LS-,05
XS2074522975 EIRCOM FIN. 19/27
XS2472196174 LEVERAGE SHARES -3SILVETP
XS2711320775 EROSKI SOC. 23/29 REGS
© 2025 Xetra Newsboard