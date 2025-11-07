|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP
|US01877R1086
|0,6 USD
|0,5195 EUR
|CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC
|US14057J1016
|0,085 USD
|0,0736 EUR
|CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD
|CNE100001NT6
|0,137 HKD
|0,0152 EUR
|COLUMBUS MCKINNON CORPORATION
|US1993331057
|0,07 USD
|0,0606 EUR
|FIRST BANK
|US31931U1025
|0,06 USD
|0,0519 EUR
|FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORPORATION
|US3535251082
|0,33 USD
|0,2857 EUR
|HOPE BANCORP INC
|US43940T1097
|0,14 USD
|0,1212 EUR
|INVESTOR AB B
|SE0015811963
|1,45 SEK
|0,1312 EUR
|JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
|US4456581077
|0,44 USD
|0,3809 EUR
|MAIN STREET CAPITAL CORPORATION
|US56035L1044
|0,255 USD
|0,2208 EUR
|PFIZER INC
|US7170811035
|0,43 USD
|0,3723 EUR
|SCANDIC HOTELS GROUP AB
|SE0007640156
|1,3 SEK
|0,1176 EUR
|SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COMPANY
|US82312B1061
|0,11 USD
|0,0952 EUR
|SOUND FINANCIAL BANCORP INC
|US83607A1007
|0,19 USD
|0,1645 EUR
