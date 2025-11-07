Anzeige
Mehr »
Freitag, 07.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kanadas neuer Technologie-Champion: Telescope erhält bis zu 3,36 Mio. $ staatliche Förderung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 852009 | ISIN: US7170811035 | Ticker-Symbol: PFE
Tradegate
07.11.25 | 07:31
21,200 Euro
-1,60 % -0,345
Branche
Pharma
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
PFIZER INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PFIZER INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
21,56521,59007:28
21,20521,39007:31
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP24,980+0,93 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC5,300+1,92 %
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD1,2500,00 %
COLUMBUS MCKINNON CORPORATION13,400-1,47 %
FIRST BANK13,400+0,75 %
FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORPORATION39,800-1,49 %
HOPE BANCORP INC9,100+0,55 %
INVESTOR AB B28,475+0,23 %
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC147,05+0,44 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION49,845+0,64 %
PFIZER INC21,200-1,60 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB8,475-0,94 %
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COMPANY10,100+3,59 %
SOUND FINANCIAL BANCORP INC44,3000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.