|AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ADR
|US00850M1027
|0,4197 USD
|0,3605 EUR
|ALPHABET INC CL C
|US02079K1079
|0,21 USD
|0,1803 EUR
|BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC
|US09175A2069
|0,01 USD
|0,0085 EUR
|BRUKER CORPORATION
|US1167941087
|0,05 USD
|0,0429 EUR
|CHAGEE HOLDINGS LTD ADR
|US15743P1049
|0,92 USD
|0,7901 EUR
|FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION
|US31847R1023
|0,55 USD
|0,4723 EUR
|GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
|MXP370711014
|6,9906 MXN
|0,3301 EUR
|HAFNIA LIMITED
|SGXZ53070850
|0,147 USD
|0,1262 EUR
|MECHANICS BANCORP
|US43785V1026
|0,21 USD
|0,1803 EUR
|MOOG INC
|US6153942023
|0,29 USD
|0,249 EUR
|MOVADO GROUP INC
|US6245801062
|0,35 USD
|0,3005 EUR
|PAREX RESOURCES INC
|CA69946Q1046
|0,385 CAD
|0,2392 EUR
|RED RIVER BANCSHARES INC
|US75686R2022
|0,15 USD
|0,1288 EUR
|ROGERS COMMUNICATIONS INC
|CA7751092007
|0,5 CAD
|0,3107 EUR
|ROGERS COMMUNICATIONS INC CL A
|CA7751091017
|0,5 CAD
|0,3107 EUR
