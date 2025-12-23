EQS-News: BitMine Immersion Technologies, Inc.
Bitmine besitzt nun 3,37 % des ETH-Token-Angebots, zwei Drittel des Weges zur "alchemy of 5%"
Die Krypto- sowie Barmittelbestände von Bitmine einschließlich der "moonshots"-Bestände belaufen sich insgesamt auf 13,2 Milliarden US-Dollar, darunter 4,066 Millionen ETH-Token, Barmittel in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar sowie weitere Krypto-Bestände
Bitmine wird seine jährliche Aktionärsversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten.
Bitmine führt die Krypto-Treasury-Mitbewerber sowohl durch die Geschwindigkeit des Anstiegs des Krypto-NAV pro Aktie als auch durch die hohe Handelsliquidität der BMNR-Aktie an
Bitmine ist die 66. meistgehandelte Aktie in den USA, mit einem Handelsvolumen von 1,7 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)
Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, um Bitmines Ziel zu unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben
LAS VEGAS, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein Bitcoin- sowie Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Fokus auf den Aufbau von Krypto-Beständen als langfristige Anlage, gab heute bekannt, dass sich die Krypto- + Barmittelbestände + "moonshots"-Bestände auf insgesamt 13,2 Milliarden US-Dollar belaufen.
Mit Stand 21. Dezember, 15:00 Uhr ET, setzen sich die Krypto-Bestände des Unternehmens aus 4 066 062 ETH zu 2.991 US-Dollar je ETH (Coinbase), 193 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung im Wert von 32 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") sowie Barmitteln in Höhe von 1,0 Milliarden US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,37 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus.
"Bitmine stockt seine ETH-Bestände weiterhin kontinuierlich auf und hat in der vergangenen Woche 98 852 ETH hinzugefügt; die Bestände von Bitmine übersteigen inzwischen die wichtige Marke von 4 Millionen ETH-Token. Das ist ein enormer Meilenstein, der nach nur 5,5 Monaten erreicht wurde", sagte Thomas "Tom" Lee von Fundstrat, Vorsitzender von Bitmine. "Wir machen rasche Fortschritte in Richtung der 'alchemy of 5%', und wir sehen bereits die Synergien, die aus unseren erheblichen ETH-Beständen entstehen. Wir sind eine zentrale Instanz, die den Schritt der Wall Street auf die Blockchain durch Tokenisierung mit ermöglicht. Außerdem stehen wir in engem Austausch mit den wichtigsten Akteuren, die in der DeFi-Community modernste Entwicklungen vorantreiben."
Bitmines Krypto-Bestand gilt als die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries sowie als die Nummer 2 unter den globalen Treasuries, hinter Strategy Inc. (MSTR), das 671 268 BTC im Wert von 59 Milliarden US-Dollar hält. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.
"Wir machen weiterhin Fortschritte mit unserer Staking-Lösung namens The Made in America Validator Network (MAVAN). Dabei handelt es sich um eine 'Best-in-Class' Lösung, die eine sichere Staking-Infrastruktur bietet und Anfang 2026 eingeführt werden soll",
Der GENIUS Act und das Project "Crypto" der SEC sind für Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso transformativ wie die US-Maßnahme vom 15. August 1971, mit der Bretton Woods beendet und die Goldbindung des US-Dollar aufgehoben wurde, vor 54 Jahren. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.
Bitmine ist heute eine der am meisten gehandelten Aktien in den USA. Laut Daten von Fundstrat erzielte die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen in US-Dollar von 1,7 Milliarden US-Dollar (Fünf-Tage-Durchschnitt, Stand 19. Dezember 2025) und belegte damit Rang 66 in den USA, hinter Wells Fargo (Rang 65) und vor Chevron (Rang 67), unter 5704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat research).
Bitmine wird seine Jahreshauptversammlung am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas abhalten. Das Unternehmen bittet seine Aktionäre, abzustimmen und an der persönlichen Jahreshauptversammlung ("Annual Meeting") teilzunehmen, die am 15. Januar 2026 im Wynn Las Vegas stattfindet. Einzelheiten und die Tagesordnung für die diesjährige Jahreshauptversammlung finden Sie unten:
Bitmines Annual Meeting:
Die Jahresversammlung wird auf dem X-Account von Bitmine per Livestream übertragen:
Die Präsentation der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier:
Die Nachricht des Vorsitzenden ist hier zu finden:
Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an:
Informationen zu Bitmine
Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:
Zukunftsgerichtete Aussagen
View original content:
