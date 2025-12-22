|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADAMAS TRUST INC
|US6496048405
|0,23 USD
|0,1964 EUR
|AMBEV SA ADR
|US02319V1035
|0,049 USD
|0,0418 EUR
|ARCOS DORADOS HOLDINGS INC
|VGG0457F1071
|0,06 USD
|0,0512 EUR
|BANK7 CORP
|US06652N1072
|0,27 USD
|0,2306 EUR
|BROADCOM INC
|US11135F1012
|0,65 USD
|0,5551 EUR
|BRT APARTMENTS CORP
|US0556453035
|0,25 USD
|0,2135 EUR
|CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC
|US1263491094
|0,32 USD
|0,2733 EUR
|CURBLINE PROPERTIES CORP
|US23128Q1013
|0,19 USD
|0,1622 EUR
|ELBIT SYSTEMS LTD
|IL0010811243
|0,75 USD
|0,6405 EUR
|ENAGAS SA ADR
|US29248L1044
|0,2328 USD
|0,1988 EUR
|FAIRVEST LIMITED
|ZAE000304796
|0,2504 ZAR
|0,0127 EUR
|FERROGLOBE PLC
|GB00BYW6GV68
|0,014 USD
|0,0119 EUR
|GLADSTONE CAPITAL CORPORATION
|US3765358789
|0,15 USD
|0,1281 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION PRF G
|US3765368846
|0,125 USD
|0,1067 EUR
|GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION
|US3765461070
|0,08 USD
|0,0683 EUR
|LAMAR ADVERTISING COMPANY
|US5128161099
|1,8 USD
|1,5373 EUR
|PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY
|US7365088472
|0,525 USD
|0,4483 EUR
|SUZANO SA ADR
|US86959K1051
|0,2035 USD
|0,1738 EUR
|TORO COMPANY
|US8910921084
|0,39 USD
|0,333 EUR
|UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST
|US91359E1055
|0,745 USD
|0,6362 EUR
|WESTERN UNION COMPANY
|US9598021098
|0,235 USD
|0,2007 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)