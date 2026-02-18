|Unternehmen
|COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATI ...
|US1924461023
|0,33 USD
|0,2784 EUR
|GLADSTONE CAPITAL CORPORATION
|US3765358789
|0,15 USD
|0,1265 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION
|US3765361080
|0,1 USD
|0,0843 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION PRF G
|US3765368846
|0,125 USD
|0,1054 EUR
|GLADSTONE LAND CORPORATION
|US3765491010
|0,0467 USD
|0,0393 EUR
|HASBRO INC
|US4180561072
|0,7 USD
|0,5905 EUR
|HENNESSY ADVISORS INC
|US4258851009
|0,15 USD
|0,1265 EUR
|LANDSTAR SYSTEM INC
|US5150981018
|0,4 USD
|0,3374 EUR
|POWELL INDUSTRIES INC
|US7391281067
|0,27 USD
|0,2277 EUR
|TWIN DISC INC
|US9014761012
|0,04 USD
|0,0337 EUR
|WARNER MUSIC GROUP CORP
|US9345502036
|0,19 USD
|0,1602 EUR
