Dienstag, 16.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Lithium wird plötzlich knapp: 3% Weltproduktion aktuell weg
WKN: A3D3EV | ISIN: CA11271J1075 | Ticker-Symbol: K7X
Tradegate
15.12.25 | 21:35
38,400 Euro
-0,52 % -0,200
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P/TSX 60
BROOKFIELD CORPORATION Chart 1 Jahr
BROOKFIELD CORPORATION 5-Tage-Chart
38,20038,50007:35
38,20038,50007:30
Firmen im Artikel
ALTAGAS
ALTAGAS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALTAGAS LTD26,0000,00 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC73,50+0,08 %
BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC12,2000,00 %
BANCO MACRO SA ADR72,50-3,97 %
BEST BUY CO INC61,94-0,13 %
BROOKFIELD CORPORATION38,400-0,52 %
FABLE MEDIA GROUP AB0,4240,00 %
GLOBAL WATER RESOURCES INC8,540+0,83 %
HILLENBRAND INC27,000-0,74 %
J&J SNACK FOODS CORP79,50+0,63 %
MURAPOL SA9,100-0,76 %
PROLOGIS INC109,76-1,30 %
REKO INTERNATIONAL GROUP INC2,1400,00 %
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV2,760-2,13 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.