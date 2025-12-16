|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALTAGAS LTD
|CA0213611001
|0,315 CAD
|0,1946 EUR
|AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
|US0268747849
|0,45 USD
|0,3828 EUR
|BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC
|US05684B1070
|0,45 USD
|0,3828 EUR
|BANCO MACRO SA ADR
|US05961W1053
|0,3585 USD
|0,305 EUR
|BEST BUY CO INC
|US0865161014
|0,95 USD
|0,8083 EUR
|BROOKFIELD CORPORATION
|CA11271J1075
|0,06 USD
|0,051 EUR
|FABLE MEDIA GROUP AB
|SE0018013922
|0,15 SEK
|0,0137 EUR
|GLOBAL WATER RESOURCES INC
|US3794631024
|0,0253 USD
|0,0215 EUR
|HILLENBRAND INC
|US4315711089
|0,2275 USD
|0,1935 EUR
|J&J SNACK FOODS CORP
|US4660321096
|0,8 USD
|0,6807 EUR
|MURAPOL SA
|PLMURPL00190
|2,94 PLN
|0,6968 EUR
|PROLOGIS INC
|US74340W1036
|1,01 USD
|0,8593 EUR
|REKO INTERNATIONAL GROUP INC
|CA75941H1064
|0,2 CAD
|0,1235 EUR
|WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
|MX01WA000038
|0,85 MXN
|0,0402 EUR
