MONTREAL, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Ovivo Water Inc. ("Ovivo"), ein weltweiter Anbieter von Geräten, Technologien und Systemen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung, und sein Anteilseigner SKion Water GmbH ("SKion Water") freuen sich, den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs der Elektroniksparte von Ovivo an Ecolab bekannt zu geben, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, das Lösungen und Dienstleistungen für Wasser, Hygiene und Infektionsprävention anbietet. Wie bereits bekannt gegeben, basiert die Transaktion auf einer Unternehmensbewertung von rund 2,4 Milliarden kanadischen Dollar für den Geschäftsbereich. Diese Transaktion markiert einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte von Ovivo. Sie eröffnet neue Perspektiven und Möglichkeiten für den Geschäftsbereich Elektronik innerhalb der globalen Plattform von Ecolab und leitet gleichzeitig eine neue Wachstumsphase für Ovivo ein, die sich auf drei operative Säulen konzentriert: den Bereich Kommunal/Industrie/PFAS, den Bereich Energie und den Bereich Cembrane SiC-Membranen. "Ich möchte allen Mitarbeitern des Geschäftsbereichs Elektronik für ihre herausragenden Beiträge während dieser bemerkenswerten Wachstumsreise in den letzten zehn Jahren herzlich danken. Durch Teamarbeit und Innovation haben sie Fachwissen und Fähigkeiten von Weltrang aufgebaut und den Geschäftsbereich als einen der anerkanntesten Anbieter von Reinstwasser- und Abwassersystemen für die weltweite Elektronikindustrie etabliert. Ich bin zuversichtlich, dass sie als Teil von Ecolab weiter gedeihen und neue Höhen erreichen werden. Ich wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg in diesem spannenden nächsten Kapitel", sagte Marc Barbeau, Präsident und Chief Executive Officer von Ovivo. "SKion Water verfolgt weiterhin seine Wachstumsstrategie, wobei Ovivo eine Schlüsselrolle in unserem Portfolio spielt. Die nächste Phase von Ovivo wird sich darauf konzentrieren, sowohl das organische als auch das anorganische Wachstum in den Geschäftsbereichen Municipal, Energy und Cembrane zu beschleunigen und gleichzeitig die industrielle Präsenz in Nordamerika durch strategische Übernahmen in Schlüsselsektoren zu erweitern. In den kommenden Monaten werden wir auch die Zusammenarbeit im gesamten Portfolio von SKion Water verstärken und die Unternehmensfunktionen von SKion Water und Ovivo weiter integrieren, so dass wir unser internes Fachwissen voll ausschöpfen können. Abschließend schließe ich mich Marc an und spreche allen Mitarbeitern des Geschäftsbereichs Elektronik meinen aufrichtigen Dank für ihr Engagement und ihren Beitrag zu diesem bemerkenswerten Erfolg über die Jahre hinweg aus", sagte Reinhard Hübner, CEO von SKion Water. Über Ovivo und SKion Water Ovivo ist ein weltweiter Anbieter von Geräten, Technologien und Systemen für die Wasserreinigung und die Behandlung einiger der anspruchsvollsten Abwässer in der Branche. Ovivo ist eine leistungsstarke globale Marke mit renommierten Warenzeichen, die über mehr als 150 Jahre Erfahrung und Referenzen in der Wasseraufbereitung verfügt und sich auf ihre patentrechtlich geschützten Produkte, fortschrittlichen Technologien und ihr umfassendes Know-how in der Systemintegration stützt. Ovivo liefert konventionelle bis hochtechnologische Wasseraufbereitungslösungen für den industriellen und kommunalen Markt und nutzt seinen großen Bestand an installierten Anlagen, um seinen Kunden Ersatzteile und Dienstleistungen anzubieten. Ovivo steht für Innovation in einer Branche, die sich ständig weiterentwickelt, und bietet Wasseraufbereitungslösungen, die kostengünstig, energieeffizient und umweltverträglich sind. Ovivo betreibt eine integrierte globale Plattform und beschäftigt fast 700 Experten für Wasseraufbereitung. Ovivo gehört der deutschen SKion Water GmbH, einem globalen Technologie- und Lösungsanbieter sowie Anlagenbauer in der kommunalen und industriellen Wasser- und Abwassertechnik. SKion Water ist eine Tochtergesellschaft der SKion GmbH, der Investmentholding der deutschen Unternehmerfamilie Klatten. www.ovivowater.com . Folgen Sie uns auf LinkedIn @Ovivo und Facebook @Ovivo . FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Ovivo: Marc Barbeau, Präsident und CEO, CorporateDevelopment@ovivowater.com ; Pierre-Marc Sarrazin, Vizepräsident, Unternehmensfinanzierung, Entwicklung und Schatzmeister, CorporateDevelopment@ovivowater.com View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ovivo-schlieWt-den-verkauf-seiner-elektroniksparte-an-ecolab-ab-und-startet-eine-neue-wachstumsphase-302644218.html



