Dienstag, 18.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die KI-Comeback-Story des Jahres 2025
WKN: 852552 | ISIN: US1667641005 | Ticker-Symbol: CHV
Tradegate
18.11.25 | 08:30
131,20 Euro
-1,81 % -2,42
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
CHEVRON CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CHEVRON CORPORATION 5-Tage-Chart
BERRY CORPORATION
BERRY CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BERRY CORPORATION2,8600,00 %
BRBI BR PARTNERS SA ADR15,330-0,26 %
CHEVRON CORPORATION131,20-1,81 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION60,33-1,77 %
HELMERICH & PAYNE INC23,710-0,55 %
INNOSPEC INC61,50-2,38 %
KID ASA11,3400,00 %
LANDSTAR SYSTEM INC105,00-1,87 %
NATURAL HEALTH TRENDS CORP3,240-1,22 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC ADR45,4000,00 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC54,500,00 %
SPOK HOLDINGS INC12,200+5,63 %
TECHNIPFMC PLC37,795+2,48 %
THOMSON REUTERS CORPORATION122,55+3,55 %
VERISIGN INC217,20+0,56 %
VISTEON CORPORATION85,50-5,00 %
WENDEL SE75,60-2,64 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.