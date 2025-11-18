|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BERRY CORPORATION
|US08579X1019
|0,03 USD
|0,0258 EUR
|BRBI BR PARTNERS SA ADR
|US05616P1093
|0,7612 USD
|0,6567 EUR
|CHEVRON CORPORATION
|US1667641005
|1,71 USD
|1,4752 EUR
|COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATI ...
|US1924461023
|0,31 USD
|0,2674 EUR
|HELMERICH & PAYNE INC
|US4234521015
|0,25 USD
|0,2156 EUR
|INNOSPEC INC
|US45768S1050
|0,87 USD
|0,7505 EUR
|KID ASA
|NO0010743545
|2,5 NOK
|0,2131 EUR
|LANDSTAR SYSTEM INC
|US5150981018
|0,4 USD
|0,345 EUR
|NATURAL HEALTH TRENDS CORP
|US63888P4063
|0,2 USD
|0,1725 EUR
|NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU ...
|US6475812060
|0,6 USD
|0,5176 EUR
|SKYWORKS SOLUTIONS INC
|US83088M1027
|0,71 USD
|0,6125 EUR
|SPOK HOLDINGS INC
|US84863T1060
|0,3125 USD
|0,2695 EUR
|TECHNIPFMC PLC
|GB00BDSFG982
|0,05 USD
|0,0431 EUR
|THOMSON REUTERS CORPORATION
|CA8849038085
|0,595 USD
|0,5133 EUR
|VERISIGN INC
|US92343E1029
|0,77 USD
|0,6642 EUR
|VISTEON CORPORATION
|US92839U2069
|0,275 USD
|0,2372 EUR
|WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV ADR
|US93114W1071
|0,4545 USD
|0,3921 EUR
|WENDEL SE
|FR0000121204
|-
|1,5 EUR
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)