Datum der Anmeldung:
20.11.2025
Aktenzeichen:
B3-115/25
Unternehmen:
Cadence Investment Pte. Ltd., Singapur (GIC Ventures, Regierung von Singapur); Erwerb einer mittelbaren Minderheitsbeteiligung an der Sterimed International SAS, Boulogne/Frankreich (GU mit IK Partners, Wendel S.E.);
Produktmärkte:
Produkte für Sterilisationsprozesse, Verpackungen für Medizinprodukte, sterilisierbare Materialien
20.11.2025
Aktenzeichen:
B3-115/25
Unternehmen:
Cadence Investment Pte. Ltd., Singapur (GIC Ventures, Regierung von Singapur); Erwerb einer mittelbaren Minderheitsbeteiligung an der Sterimed International SAS, Boulogne/Frankreich (GU mit IK Partners, Wendel S.E.);
Produktmärkte:
Produkte für Sterilisationsprozesse, Verpackungen für Medizinprodukte, sterilisierbare Materialien
© 2025 Bundeskartellamt