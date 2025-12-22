Die Autowäsche gilt traditionell als konservatives Geschäft - Stahl, Bürsten und Wasser und keine große Disruption, so glaubt man. Doch hinter den Kulissen vollzieht sich ein Wandel, der eine Neubewertung der Branche nötig macht. WashTec, der Weltmarktführer für Fahrzeugwaschanlagen aus Augsburg, legt derzeit das Korsett des reinen Maschinenbauers ab und transformiert sich zum integrierten High-Tech-Dienstleister. Um das Potenzial dieser Metamorphose zu verstehen, lohnt sich der Blick über den Atlantik. Während der US-Industrieriese Dover Corporation demonstriert, wie lukrativ die globale Skalierung von Hardware ist, liefert Ecolab die Blaupause für stabile, wiederkehrende Erträge durch Chemie und Prozessoptimierung. WashTec bündelt nun genau diese Stärken, also Maschine, Chemie, Digitalisierung und Service unter einem Dach und positioniert sich so für Investoren als der technologische Gesamtoptimierer der Branche. Wir schauen hinter die Kulissen.Den vollständigen Artikel lesen ...
