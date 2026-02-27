Anzeige
Mehr »
Freitag, 27.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Während Washington Kupfer strategisch erklärt, schärft diese Aktie ihr Modell
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
Xetra
26.02.26 | 17:35
164,85 Euro
0,00 % 0,00
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
1-Jahres-Chart
SIEMENS ENERGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS ENERGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
165,65165,8008:10
165,65165,8008:11
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACNB
ACNB CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACNB CORPORATION51,41+0,45 %
AGNC INVESTMENT CORP9,628+0,17 %
ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITED1,4200,00 %
CNB FINANCIAL CORPORATION25,0000,00 %
ELDORADO GOLD CORPORATION38,630+0,13 %
EMBECTA CORP8,950+0,56 %
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA ADR3,500-4,37 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC203,95-0,10 %
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC62,48-1,11 %
JAKKS PACIFIC INC18,700-0,53 %
LABCORP HOLDINGS INC238,000,00 %
LINKBANCORP INC9,050+0,89 %
MESA LABORATORIES INC79,500,00 %
MGE ENERGY INC69,000,00 %
MILLERKNOLL INC17,4000,00 %
NEWELL BRANDS INC3,884-0,89 %
PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD7,2000,00 %
PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP56,240,00 %
SIEMENS ENERGY AG164,850,00 %
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATION8,939-0,16 %
TRANSALTA CORPORATION10,745-2,58 %
TRIMAS CORPORATION30,8000,00 %
TRUSTMARK CORPORATION37,0000,00 %
TYSON FOODS INC53,89-0,02 %
YORK WATER COMPANY27,800-0,71 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.