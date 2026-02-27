|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACNB CORPORATION
|US0008681092
|0,38 USD
|0,322 EUR
|AGNC INVESTMENT CORP
|US00123Q1040
|0,12 USD
|0,1017 EUR
|ARGO GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE LIMITE ...
|AU000000ALI3
|0,045 AUD
|0,027 EUR
|CARECLOUD INC PRF.SER.B
|US14167R3084
|0,3645 USD
|0,3089 EUR
|CNB FINANCIAL CORPORATION
|US1261281075
|0,19 USD
|0,161 EUR
|ELDORADO GOLD CORPORATION
|CA2849025093
|0,075 USD
|0,0635 EUR
|EMBECTA CORP
|US29082K1051
|0,15 USD
|0,1271 EUR
|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA ADR
|US40053W1018
|0,0115 USD
|0,0097 EUR
|HONEYWELL INTERNATIONAL INC
|US4385161066
|1,19 USD
|1,0085 EUR
|INTERACTIVE BROKERS GROUP INC
|US45841N1072
|0,08 USD
|0,0678 EUR
|JAKKS PACIFIC INC
|US47012E4035
|0,25 USD
|0,2118 EUR
|LABCORP HOLDINGS INC
|US5049221055
|0,72 USD
|0,6102 EUR
|LINKBANCORP INC
|US53578P1057
|0,075 USD
|0,0635 EUR
|MESA LABORATORIES INC
|US59064R1095
|0,16 USD
|0,1356 EUR
|MGE ENERGY INC
|US55277P1049
|0,475 USD
|0,4025 EUR
|MILLERKNOLL INC
|US6005441000
|0,1875 USD
|0,1589 EUR
|NEWELL BRANDS INC
|US6512291062
|0,07 USD
|0,0593 EUR
|PANGAEA LOGISTICS SOLUTIONS LTD
|BMG6891L1054
|0,05 USD
|0,0423 EUR
|PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP
|US7110401053
|0,625 USD
|0,5297 EUR
|SIEMENS ENERGY AG
|DE000ENER6Y0
|-
|0,7 EUR
|STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATION
|US8585681088
|0,1133 USD
|0,096 EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|1,0417 USD
|0,8828 EUR
|TRANSALTA CORPORATION
|CA89346D1078
|0,065 CAD
|0,0402 EUR
|TRIMAS CORPORATION
|US8962152091
|0,04 USD
|0,0339 EUR
|TRUSTMARK CORPORATION
|US8984021027
|0,25 USD
|0,2118 EUR
|TYSON FOODS INC
|US9024941034
|0,51 USD
|0,4322 EUR
|YORK WATER COMPANY
|US9871841089
|0,228 USD
|0,1932 EUR
