|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AES CORPORATION
|US00130H1059
|0,1759 USD
|0,147 EUR
|AGNC INVESTMENT CORP
|US00123Q1040
|0,12 USD
|0,1002 EUR
|ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA0194561027
|0,06 CAD
|0,0371 EUR
|APPLE HOSPITALITY REIT INC
|US03784Y2000
|0,08 USD
|0,0668 EUR
|BANK OF MONTREAL
|CA0636711016
|1,67 CAD
|1,0345 EUR
|BIG BANC SPLIT CORP
|CA0888931023
|0,12 CAD
|0,0743 EUR
|BRIDGEMARQ REAL ESTATE SERVICES INC
|CA10808B1085
|0,1125 CAD
|0,0696 EUR
|BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA05585D1033
|0,0467 USD
|0,039 EUR
|CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTAT ...
|CA1349211054
|0,1291 CAD
|0,08 EUR
|CANADIAN BANC CORP
|CA13536V1076
|0,1841 CAD
|0,114 EUR
|CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED
|CA1366812024
|1,8 CAD
|1,1151 EUR
|CARDINAL ENERGY LTD
|CA14150G4007
|0,06 CAD
|0,0371 EUR
|CASEYS GENERAL STORES INC
|US1475281036
|0,57 USD
|0,4762 EUR
|COSTCO WHOLESALE CORPORATION
|US22160K1051
|1,3 USD
|1,0861 EUR
|CSW INDUSTRIALS INC
|US1264021064
|0,27 USD
|0,2255 EUR
|CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA1264621006
|0,079 CAD
|0,0489 EUR
|DECISIVE DIVIDEND CORPORATION
|CA24345T1003
|0,045 CAD
|0,0278 EUR
|DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA26153W1095
|0,0583 CAD
|0,0361 EUR
|FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRU ...
|CA31890B1031
|0,076 CAD
|0,047 EUR
|FRASER AND NEAVE LIMITED
|SG1T58930911
|0,04 SGD
|0,0264 EUR
|FRASERS PROPERTY LIMITED
|SG2G52000004
|0,045 SGD
|0,0297 EUR
|FREEHOLD ROYALTIES LTD
|CA3565001086
|0,09 CAD
|0,0557 EUR
|GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA ADR
|US40053W1018
|0,0115 USD
|0,0096 EUR
|H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA4039254079
|0,05 CAD
|0,0309 EUR
|LIFETIME BRANDS INC
|US53222Q1031
|0,0425 USD
|0,0355 EUR
|MARWEST APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA57386R1047
|0,0014 CAD
|0,0008 EUR
|NNN REIT INC
|US6374171063
|0,6 USD
|0,5013 EUR
|NORTHLAND POWER INC
|CA6665111002
|0,06 CAD
|0,0371 EUR
|NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY
|US66765N1054
|0,4925 USD
|0,4114 EUR
|OLD SECOND BANCORP INC
|US6802771005
|0,07 USD
|0,0584 EUR
|ORCHID ISLAND CAPITAL INC
|US68571X3017
|0,12 USD
|0,1002 EUR
|PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP
|CA7170461064
|0,11 CAD
|0,0681 EUR
|PLAINS GP HOLDINGS LP
|US72651A2078
|0,4175 USD
|0,3488 EUR
|PRIME DIVIDEND CORP
|CA74161F4033
|0,0992 CAD
|0,0614 EUR
|RBB BANCORP
|US74930B1052
|0,16 USD
|0,1336 EUR
|RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA7669101031
|0,0965 CAD
|0,0597 EUR
|STRIVE INC PERP PFD SER A
|US8629452017
|1,0208 USD
|0,8528 EUR
|SURGE ENERGY INC
|CA86880Y8779
|0,0433 CAD
|0,0268 EUR
|TEXAS INSTRUMENTS INC
|US8825081040
|1,42 USD
|1,1864 EUR
|UNION BANKSHARES INC
|US9054001071
|0,36 USD
|0,3007 EUR
|VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC
|US92828Q1094
|2,4 USD
|2,0052 EUR
|ZEDGE INC
|US98923T1043
|0,016 USD
|0,0133 EUR
