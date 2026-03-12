Frankfurt (www.fondscheck.de) - portagon, die Distributionsplattform für alternative Investments, baut ihr Angebot an ELTIFs weiter aus, so Morgan Stanley Investment Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit dem Morgan Stanley Private Markets ELTIF (ISIN LU3155727897) steht Vertriebspartnern auf dem Marktplatz "portagon next" seit März ein weiterer Baustein zur Verfügung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
