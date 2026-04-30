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WKN: 885836 | ISIN: US6174464486 | Ticker-Symbol: DWD
Tradegate
30.04.26 | 08:09
158,50 Euro
-1,09 % -1,75
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
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MORGAN STANLEY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MORGAN STANLEY 5-Tage-Chart
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157,20158,5008:25
157,20158,5008:10
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
4IMPRINT
4IMPRINT GROUP PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
4IMPRINT GROUP PLC43,0000,00 %
AGNC INVESTMENT CORP9,330-0,64 %
AGREE REALTY CORPORATION65,400,00 %
ALLEIMA AB7,540-0,46 %
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST6,134-1,79 %
APPLE HOSPITALITY REIT INC11,520-0,26 %
ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PLC5,3500,00 %
ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION7,400+0,68 %
AXTEL SAB DE CV0,1060,00 %
BANCO SANTANDER SA10,274-0,87 %
BILIA AB11,700+0,60 %
BIOPHARMA CREDIT PLC0,8000,00 %
BKW AG172,00+1,72 %
BROMPTON ENERGY SPLIT CORP4,980+1,22 %
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST23,000+0,88 %
CANADIAN BANC CORP9,000-6,25 %
CHEFFELO AB9,680+1,89 %
CONAGRA BRANDS INC11,905-2,30 %
CSE GLOBAL LIMITED0,9300,00 %
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST10,816+0,75 %
DECISIVE DIVIDEND CORPORATION5,5000,00 %
DIVIDEND 15 SPLIT CORP5,0600,00 %
DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP5,1600,00 %
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST8,123-1,78 %
EASTNINE AB3,880-0,77 %
ELEKTROIMPORTOREN AS1,3750,00 %
ELEMENTIS PLC1,7100,00 %
ELLINGTON FINANCIAL INC11,3000,00 %
EUROPRIS ASA9,080+0,22 %
EXCHANGE INCOME CORPORATION63,700,00 %
EXSITEC HOLDING AB10,4000,00 %
EXTENDICARE INC18,500+0,54 %
FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION7,5000,00 %
GEA GROUP AG59,200,00 %
GENTING SINGAPORE LIMITED0,468+0,86 %
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST6,2310,00 %
HENDERSON FAR EAST INCOME LIMITED--
IG GROUP HOLDINGS PLC17,650-0,51 %
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC2,162+2,76 %
JL MAG RARE-EARTH CO LTD2,160-1,37 %
K-BRO LINEN INC22,8000,00 %
KLARABO SVERIGE AB1,154-3,19 %
LIFE & BANC SPLIT CORP7,5000,00 %
MEDICOVER AB19,020-1,25 %
MORGAN STANLEY158,50-1,09 %
MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,031+0,95 %
NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB1,400-20,23 %
NEXTEQ PLC0,715-6,54 %
NISOURCE INC41,750+1,14 %
ORCHID ISLAND CAPITAL INC5,940-1,33 %
PAUL HARTMANN AG202,00-1,94 %
PEAB AB8,670+6,84 %
PRECIOUS METALS AND MINING TRUST2,432-2,62 %
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST11,328-0,60 %
RATIONAL AG639,500,00 %
RBB BANCORP19,700-2,48 %
REAL ESTATE SPLIT CORP6,0500,00 %
REJLERS AB13,8000,00 %
ROYAL UNIBREW A/S54,15-4,07 %
SELECT WATER SOLUTIONS INC14,5500,00 %
SENIOR PLC3,3000,00 %
SENTRY SELECT PRIMARY METALS CORP2,940+0,68 %
SIENNA SENIOR LIVING INC14,4000,00 %
SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST17,7560,00 %
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC27,000-0,74 %
SOURCE ROCK ROYALTIES LTD0,638+7,77 %
SP GROUP A/S49,0000,00 %
STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATION8,111-0,99 %
SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST0,9530,00 %
SYNECTICS PLC2,160-1,82 %
TIMBERCREEK FINANCIAL CORP4,260-0,47 %
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY TRUST3,416-1,21 %
WAREHOUSES DE PAUW NV23,160+0,09 %
WITTED MEGACORP OYJ1,5950,00 %
ZOTEFOAMS PLC4,6800,00 %
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