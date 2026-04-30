|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|4IMPRINT GROUP PLC
|GB0006640972
|1,194 GBP
|1,3782 EUR
|AGNC INVESTMENT CORP
|US00123Q1040
|0,12 USD
|0,1027 EUR
|AGREE REALTY CORPORATION
|US0084921008
|0,267 USD
|0,2286 EUR
|ALLEIMA AB
|SE0017615644
|2,5 SEK
|0,2297 EUR
|ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA0194561027
|0,06 CAD
|0,0375 EUR
|APPLE HOSPITALITY REIT INC
|US03784Y2000
|0,08 USD
|0,0685 EUR
|ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
|GB00BLH42507
|0,013 GBP
|0,015 EUR
|ATLAS COPCO AB A ADR
|US0492557063
|0,2792 USD
|0,2391 EUR
|ATLAS COPCO AB B ADR
|US0492558053
|0,2792 USD
|0,2391 EUR
|ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION
|CA04964G1000
|0,0775 CAD
|0,0485 EUR
|AXTEL SAB DE CV
|MX01AX040009
|0,0623 MXN
|0,003 EUR
|BANCO SANTANDER SA
|ES0113900J37
|-
|0,125 EUR
|BILIA AB
|SE0009921588
|1,5 SEK
|0,1378 EUR
|BIOPHARMA CREDIT PLC
|GB00BDGKMY29
|0,0175 USD
|0,0149 EUR
|BKW AG
|CH0130293662
|3,8 CHF
|4,1141 EUR
|BROMPTON ENERGY SPLIT CORP
|CA11222U1021
|0,1 CAD
|0,0626 EUR
|CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTAT ...
|CA1349211054
|0,1291 CAD
|0,0808 EUR
|CANADIAN BANC CORP
|CA13536V1076
|0,1675 CAD
|0,1048 EUR
|CHEFFELO AB
|SE0015556873
|7,05 SEK
|0,6478 EUR
|COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL
|BRCPLEACNOR8
|0,2377 BRL
|0,0407 EUR
|CONAGRA BRANDS INC
|US2058871029
|0,35 USD
|0,2997 EUR
|CSE GLOBAL LIMITED
|SG1G47869290
|0,0146 SGD
|0,0097 EUR
|CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA1264621006
|0,079 CAD
|0,0494 EUR
|DECISIVE DIVIDEND CORPORATION
|CA24345T1003
|0,045 CAD
|0,0281 EUR
|DIVIDEND 15 SPLIT CORP
|CA25537R1091
|0,1 CAD
|0,0626 EUR
|DIVIDEND GROWTH SPLIT CORP
|CA25537Y1043
|0,1 CAD
|0,0626 EUR
|DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT ...
|CA26153W1095
|0,0583 CAD
|0,0365 EUR
|EASTNINE AB
|SE0022050183
|0,32 SEK
|0,0294 EUR
|ELEKTROIMPORTOREN AS
|NO0010911902
|0,4 NOK
|0,0366 EUR
|ELEMENTIS PLC
|GB0002418548
|0,0223 GBP
|0,0257 EUR
|ELLINGTON FINANCIAL INC
|US28852N1090
|0,13 USD
|0,1113 EUR
|EUROPRIS ASA
|NO0010735343
|3,75 NOK
|0,344 EUR
|EXCHANGE INCOME CORPORATION
|CA3012831077
|0,23 CAD
|0,1439 EUR
|EXSITEC HOLDING AB
|SE0014035762
|1,9 SEK
|0,1746 EUR
|EXTENDICARE INC
|CA30224T8639
|0,0441 CAD
|0,0276 EUR
|FIRM CAPITAL MORTGAGE INVESTMENT CORPORA ...
|CA3183231024
|0,078 CAD
|0,0488 EUR
|GEA GROUP AG
|DE0006602006
|-
|1,3 EUR
|GENTING SINGAPORE LIMITED
|SGXE21576413
|0,02 SGD
|0,0133 EUR
|H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA4039254079
|0,05 CAD
|0,0313 EUR
|HENDERSON FAR EAST INCOME LIMITED
|JE00B1GXH751
|0,0625 GBP
|0,0721 EUR
|IG GROUP HOLDINGS PLC
|GB00B06QFB75
|0,2812 GBP
|0,3245 EUR
|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA CDR
|CA45579F1027
|0,1853 USD
|0,1587 EUR
|INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC
|JE00BYVQYS01
|0,0093 USD
|0,0079 EUR
|JL MAG RARE-EARTH CO LTD
|CNE1000055Y4
|0,22 CNY
|0,0275 EUR
|K-BRO LINEN INC
|CA48243M1077
|0,1 CAD
|0,0626 EUR
|KLARABO SVERIGE AB
|SE0010832287
|0,25 SEK
|0,0229 EUR
|LIFE & BANC SPLIT CORP
|CA53184C1005
|0,1 CAD
|0,0626 EUR
|LOREAL SA CDR
|CA50214W1068
|0,3486 CAD
|0,2182 EUR
|MEDICOVER AB
|SE0009778848
|-
|0,2 EUR
|MORGAN STANLEY
|US6174464486
|1 USD
|0,8563 EUR
|MORGAN STANLEY CDR
|CA61692D1069
|0,2022 CAD
|0,1266 EUR
|MORGUARD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA6179141065
|0,02 CAD
|0,0125 EUR
|NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB
|SE0001838038
|0,25 SEK
|0,0229 EUR
|NEXTEQ PLC
|GB00B99PCP71
|0,039 GBP
|0,045 EUR
|NISOURCE INC
|US65473P1057
|0,3 USD
|0,2569 EUR
|ORCHID ISLAND CAPITAL INC
|US68571X3017
|0,1 USD
|0,0856 EUR
|PAUL HARTMANN AG
|DE0007474041
|-
|8 EUR
|PEAB AB
|SE0000106205
|1,8 SEK
|0,1654 EUR
|PRECIOUS METALS AND MINING TRUST
|CA7401731095
|0,01 CAD
|0,0062 EUR
|PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA74167K1093
|0,0733 CAD
|0,0459 EUR
|RATIONAL AG
|DE0007010803
|-
|20 EUR
|RBB BANCORP
|US74930B1052
|0,16 USD
|0,137 EUR
|REAL ESTATE SPLIT CORP
|CA75602C1077
|0,13 CAD
|0,0813 EUR
|REJLERS AB
|SE0000123671
|5,25 SEK
|0,4824 EUR
|ROYAL UNIBREW A/S
|DK0060634707
|16 DKK
|2,141 EUR
|SELECT WATER SOLUTIONS INC
|US81617J3014
|0,07 USD
|0,0599 EUR
|SENIOR PLC
|GB0007958233
|0,0215 GBP
|0,0248 EUR
|SENTRY SELECT PRIMARY METALS CORP
|CA81733D1050
|0,015 CAD
|0,0093 EUR
|SIENNA SENIOR LIVING INC
|CA82621K1021
|0,078 CAD
|0,0488 EUR
|SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS ...
|CA83179X1087
|0,1541 CAD
|0,0965 EUR
|SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC
|US83192D4025
|0,1315 USD
|0,1126 EUR
|SOURCE ROCK ROYALTIES LTD
|CA83616J1003
|0,0065 CAD
|0,004 EUR
|SP GROUP A/S
|DK0061027356
|4 DKK
|0,5352 EUR
|STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORPORATION
|US8585681088
|0,1133 USD
|0,097 EUR
|SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|SG1Q52922370
|0,0165 SGD
|0,011 EUR
|SYNECTICS PLC
|GB0007156838
|0,028 GBP
|0,0323 EUR
|TIMBERCREEK FINANCIAL CORP
|CA88709B1040
|0,0575 CAD
|0,0359 EUR
|VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY TRUST
|CA92848P1071
|0,03 CAD
|0,0187 EUR
|WAREHOUSES DE PAUW NV
|BE0974349814
|-
|1,23 EUR
|WITTED MEGACORP OYJ
|FI4000517461
|-
|0,02 EUR
|ZOTEFOAMS PLC
|GB0009896605
|0,0535 GBP
|0,0617 EUR
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