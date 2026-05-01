LINCOLN, NE / ACCESS Newswire / 1. Mai 2026 / Securitas Healthcare, ein führender Anbieter von Lösungen für Echtzeit-Sichtbarkeit und -Schutz im Gesundheitswesen, gibt mit Stolz die Übernahme von ZulaFly bekannt, einem auf das Gesundheitswesen spezialisierten Unternehmen für Echtzeit-Ortungssysteme (RTLS) und Personalsicherheitstechnologie, das für seine moderne, cloudbasierte Plattform bekannt ist.

Die cloudbasierte RTLS-Plattform von ZulaFly bietet Echtzeit-Sichtbarkeit und umsetzbare Erkenntnisse durch eine flexible, datenbasierte Architektur. ZulaFly, das als einzelne SOC 2 Typ II-konforme Instanz aufgebaut ist, bietet eine intuitive Benutzererfahrung, einfache Konfiguration, standardisierte Datenmodelle, zentralisierte Analysen und vereinfachtes Systemmanagement. Dieser Ansatz ermöglicht es Organisationen im Gesundheitswesen, Lösungen schneller bereitzustellen, früher Erkenntnisse zu gewinnen und die langfristigen Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken.

"Diese Übernahme steht im Einklang mit unserem Fokus und unserem Engagement, erstklassige RTLS-Lösungen sowohl als cloudbasierte als auch als On-Premise-Optionen anzubieten, wobei unsere Kunden im Gesundheitswesen immer im Mittelpunkt unseres Handelns stehen", sagte Tony Byerly, Global President und CEO von Securitas Technology. "Wir sind stolz darauf, das talentierte Team von ZulaFly bei Securitas Healthcare willkommen zu heißen, und freuen uns darauf, unseren Kunden weltweit einen Mehrwert zu bieten."

Seit mehr als 40 Jahren unterstützt Securitas Healthcare Gesundheitsdienstleister mit bewährter Technologie und fundiertem Branchen-Know-how. Diese Übernahme stärkt die Innovationsstrategie des Unternehmens - sie erweitert dessen Fähigkeit, cloudbasierte Lösungen bereitzustellen und gleichzeitig On-Premise-Implementierungen weiterhin zu unterstützen -, spiegelt die wachsende Marktnachfrage nach flexiblen Einführungsmodellen wider und ermöglicht es Gesundheitsorganisationen, sich in ihrem eigenen Tempo weiterzuentwickeln und dabei einen klaren Weg in die Cloud einzuschlagen.

"Organisationen im Gesundheitswesen stehen unter zunehmendem Druck, die Sicherheit zu verbessern, effizienter zu arbeiten und Technologien in Umgebungen zu modernisieren, in denen Zuverlässigkeit entscheidend ist", sagte Bill McCarthy, President von Securitas Healthcare. "ZulaFly treibt unsere RTLS-Plattformstrategie voran, indem es unsere Cloud-Fähigkeiten erweitert und gleichzeitig On-Premise-Umgebungen weiterhin unterstützt - und setzt damit unsere langfristige Vision in flexible Bereitstellungsoptionen um, die auf die heutige Arbeitsweise des Gesundheitswesens abgestimmt sind. Dies ermöglicht es unseren Kunden, Komplexität zu bewältigen, mit Zuversicht zu skalieren und schneller einen Mehrwert zu erzielen, während sie die Menschen und Umgebungen, denen sie dienen, besser unterstützen."

Diese Funktionen werden immer wichtiger, da Organisationen im Gesundheitswesen mit steigenden betrieblichen Anforderungen, Personalengpässen und erhöhten Erwartungen hinsichtlich Sicherheit und Effizienz konfrontiert sind. RTLS-Plattformen - die sowohl in cloudbasierten als auch in On-Premise-Umgebungen verfügbar sind - bieten unternehmensweite Echtzeit-Sichtbarkeit und Einblicke zur Unterstützung wichtiger Krankenhauslösungen wie Kinderschutz, Personalschutz, Anlagenverwaltung, Umgebungsüberwachung und Personal-Workflow. In Einrichtungen für Senioren erstreckt sich RTLS auf Notfallmaßnahmen, Rufsysteme für Pflegepersonal, Weglaufmanagement und damit verbundene Sicherheitslösungen.

"Dies ist ein wichtiger Schritt nach vorne für ZulaFly", sagte Stephanie Andersen, CEO und Managing Partner von ZulaFly. "Securitas Healthcare teilt unseren Fokus auf das Gesundheitswesen und den Erfolg unserer Kunden sowie die Überzeugung, dass durchdachte Technologie zu bedeutenden Verbesserungen in Pflegeumgebungen führen kann. Gemeinsam ermöglichen uns unsere kombinierte cloudbasierte Technologie und unsere Workflow-Expertise, flexible, zukunftsfähige Lösungen anzubieten, die Organisationen im Gesundheitswesen dabei helfen, effektiver zu arbeiten."

Gemeinsam werden Securitas Healthcare und ZulaFly die Technologie weiterentwickeln, die Organisationen im Gesundheitswesen dabei unterstützt, sichere und effiziente Pflegeumgebungen zu schaffen - damit sich Pflegeteams und Führungskräfte auf das Wesentliche konzentrieren können.

Über Securitas Technology

Securitas Technology, Teil von Securitas, ist ein weltweit führender Anbieter von integrierten Sicherheitslösungen, die Unternehmen aller Art und Größe schützen, vernetzen und optimieren. Mehr als 13.000 Mitarbeiter in 40 Ländern konzentrieren sich täglich darauf, Ihre Welt sicherer zu machen, und auf unser Engagement, ein unvergleichliches Kundenerlebnis zu bieten. Da unsere Kunden im Mittelpunkt unseres Handelns stehen, bilden unsere Mitarbeiter, unser Wissen und unsere Technologie die Grundlage für unser vernetztes Ökosystem aus Gesundheits-, Sicherheits- und Schutzlösungen. www.securitastechnology.com

Über Securitas Healthcare

Securitas Healthcare, Teil von Securitas Technology, unterstützt Organisationen im Gesundheitswesen dabei, sichere und effiziente Pflegeumgebungen zu schaffen, damit sich die Teams auf das Wesentliche konzentrieren können: die Fürsorge für andere. Mehr als 15.000 Krankenhäuser und Seniorenwohnanlagen weltweit vertrauen auf uns. Wir bieten skalierbare Lösungen für das Gesundheitswesen - darunter branchenführende Marken wie Hugs, MobileView und WanderGuard -, die Menschen schützen, die Effizienz steigern, Compliance vereinfachen sowie Kosten und Komplexität reduzieren - gestützt auf fundiertes Fachwissen im Gesundheitswesen, vernetzte Technologie und langfristige Kundenpartnerschaften. www.securitashealthcare.com

Über ZulaFly

ZulaFly bietet Echtzeit-Ortungssysteme (RTLS) und Notruflösungen für Mitarbeiter, die speziell auf das Gesundheitswesen zugeschnitten sind, darunter Krankenhäuser und Seniorenwohnanlagen. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens verbessert die betriebliche Effizienz, Sicherheit und Compliance durch Funktionen wie Anlagenverwaltung, Umgebungsüberwachung und Sicherheitswarnungen für Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Workflows zu optimieren und die Patientenversorgung zu verbessern, indem es datenbasierte Erkenntnisse und Echtzeitanalysen bereitstellt. Die Lösungen von ZulaFly sind darauf ausgelegt, Gesundheitsdienstleistern sofortigen Zugriff auf wichtige Informationen zu ermöglichen und so eine bessere Ressourcennutzung sowie mehr Sicherheit für Mitarbeiter und Patienten zu gewährleisten. www.zulafly.com

Katrina McSweeney

VP of Healthcare Marketing

newsroom@securitastechnology.com

+34 91 277 60 00

QUELLE: Securitas Healthcare

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