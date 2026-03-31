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ACADIA REALTY TRUST
ACADIA REALTY TRUST Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACADIA REALTY TRUST16,200-1,82 %
ADVANCED FLOWER CAPITAL INC2,260-1,74 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC96,68-1,11 %
AGNC INVESTMENT CORP8,622+0,35 %
ANDREW PELLER LIMITED3,2600,00 %
ATN INTERNATIONAL INC23,4000,00 %
ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION7,0000,00 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC141,48+0,34 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED87,50-0,57 %
BANCFIRST CORPORATION93,00+1,09 %
BROADSTONE NET LEASE INC15,8000,00 %
CAMDEN PROPERTY TRUST86,00+0,58 %
CANTERBURY PARK HOLDING CORPORATION15,7100,00 %
CARLYLE SECURED LENDING INC9,728-1,31 %
CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE FINANCE INC11,6750,00 %
CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB12,975+0,78 %
COPT DEFENSE PROPERTIES26,600-2,21 %
CRESCENT CAPITAL BDC INC10,800-0,92 %
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY8,100-1,22 %
DKSH HOLDING AG62,40-3,70 %
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP18,400-1,08 %
ELEMENTAL ROYALTY CORPORATION15,020+2,26 %
ENSIGN GROUP INC175,00+1,16 %
EPR PROPERTIES42,785-0,49 %
FIFTH THIRD BANCORP39,165+0,44 %
FIRST BANCORP55,67+0,78 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC49,200-0,81 %
FIRST INTERNET BANCORP17,300+2,37 %
FIRSTSERVICE CORPORATION118,00+1,72 %
FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC7,3260,00 %
FRANKLIN RESOURCES INC20,000+0,05 %
GRANITE CONSTRUCTION INC101,000,00 %
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST5,756-3,65 %
HOLMEN AB B30,080-2,21 %
IGM FINANCIAL INC39,600-0,50 %
ILLINOIS TOOL WORKS INC224,90+0,58 %
INVESTAR HOLDING CORPORATION23,0000,00 %
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC9,4500,00 %
KP TISSUE INC6,850+0,74 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC212,000,00 %
LINEAGE INC31,8500,00 %
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC70,00-1,41 %
NUCOR CORP145,34+1,07 %
NUTRIEN LTD67,32+0,78 %
NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP11,0000,00 %
OFG BANCORP34,400-1,15 %
OR ROYALTIES INC31,200+1,30 %
ORCHID ISLAND CAPITAL INC6,010-0,27 %
PG&E CORPORATION15,200-0,65 %
PICO FAR EAST HOLDINGS LTD0,2680,00 %
PRAIRIESKY ROYALTY LTD20,800+1,96 %
PRIMORIS SERVICES CORPORATION116,00-1,69 %
RANDSTAD NV22,300-6,18 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC77,50-0,64 %
SR BANCORP INC17,170+0,82 %
SSC SECURITY SERVICES CORP1,1900,00 %
SUNRISE REALTY TRUST INC7,950-0,75 %
SUPERIOR PLUS CORP4,100-1,91 %
TC ENERGY CORPORATION55,72+1,31 %
TERRAVEST INDUSTRIES INC81,00-2,41 %
TOWNEBANK28,800-1,37 %
TRAINERS HOUSE OYJ2,520+2,44 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC248,00-2,36 %
XEROX HOLDINGS CORPORATION1,128+1,38 %
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