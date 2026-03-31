|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACADIA REALTY TRUST
|US0042391096
|0,2 USD
|0,1744 EUR
|ADVANCED FLOWER CAPITAL INC
|US00109K1051
|0,05 USD
|0,0436 EUR
|AGILENT TECHNOLOGIES INC
|US00846U1016
|0,255 USD
|0,2224 EUR
|AGNC INVESTMENT CORP
|US00123Q1040
|0,12 USD
|0,1046 EUR
|ANDREW PELLER LIMITED
|CA03444Q1000
|0,0615 CAD
|0,0385 EUR
|ANDREW PELLER LIMITED B
|CA03444Q2099
|0,0535 CAD
|0,0335 EUR
|ATN INTERNATIONAL INC
|US00215F1075
|0,275 USD
|0,2398 EUR
|ATRIUM MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION
|CA04964G1000
|0,0775 CAD
|0,0485 EUR
|AVALONBAY COMMUNITIES INC
|US0534841012
|1,78 USD
|1,5526 EUR
|AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED
|BMG0692U1099
|0,44 USD
|0,3837 EUR
|BANCFIRST CORPORATION
|US05945F1030
|0,49 USD
|0,4274 EUR
|BROADSTONE NET LEASE INC
|US11135E2037
|0,2925 USD
|0,2551 EUR
|CAMDEN PROPERTY TRUST
|US1331311027
|1,06 USD
|0,9245 EUR
|CANTERBURY PARK HOLDING CORPORATION
|US13811E1010
|0,07 USD
|0,061 EUR
|CARLYLE SECURED LENDING INC
|US8722801029
|0,4 USD
|0,3489 EUR
|CHICAGO ATLANTIC REAL ESTATE FINANCE INC
|US1672391026
|0,47 USD
|0,4099 EUR
|CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB
|SE0010832204
|-
|0,08 EUR
|COPT DEFENSE PROPERTIES
|US22002T1088
|0,32 USD
|0,2791 EUR
|CRESCENT CAPITAL BDC INC
|US2256551092
|0,42 USD
|0,3663 EUR
|DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY
|US2527843013
|0,09 USD
|0,0785 EUR
|DKSH HOLDING AG
|CH0126673539
|2,5 CHF
|2,7284 EUR
|ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP
|CA2861812014
|0,15 CAD
|0,0939 EUR
|ELEMENTAL ROYALTY CORPORATION
|CA28620K1066
|0,03 USD
|0,0261 EUR
|ENSIGN GROUP INC
|US29358P1012
|0,065 USD
|0,0566 EUR
|EPR PROPERTIES
|US26884U1097
|0,31 USD
|0,2703 EUR
|FIFTH THIRD BANCORP
|US3167731005
|0,4 USD
|0,3489 EUR
|FIRST BANCORP
|US3189101062
|0,24 USD
|0,2093 EUR
|FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC
|US32054K1034
|0,5 USD
|0,4361 EUR
|FIRST INTERNET BANCORP
|US3205571017
|0,06 USD
|0,0523 EUR
|FIRSTSERVICE CORPORATION
|CA33767E2024
|0,305 USD
|0,266 EUR
|FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC
|US35243J1016
|0,2 USD
|0,1744 EUR
|FRANKLIN RESOURCES INC
|US3546131018
|0,33 USD
|0,2878 EUR
|GRANITE CONSTRUCTION INC
|US3873281071
|0,13 USD
|0,1133 EUR
|H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA4039254079
|0,05 CAD
|0,0313 EUR
|HITACHI LTD CDR
|CA43358C1014
|0,0579 CAD
|0,0363 EUR
|HOLMEN AB A
|SE0011090000
|9,5 SEK
|0,8679 EUR
|HOLMEN AB B
|SE0011090018
|9,5 SEK
|0,8679 EUR
|IGM FINANCIAL INC
|CA4495861060
|0,62 CAD
|0,3883 EUR
|ILLINOIS TOOL WORKS INC
|US4523081093
|1,61 USD
|1,4043 EUR
|INVESTAR HOLDING CORPORATION
|US46134L1052
|0,11 USD
|0,0959 EUR
|KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC
|US4893981070
|0,12 USD
|0,1046 EUR
|KP TISSUE INC
|CA48265Y1043
|0,18 CAD
|0,1127 EUR
|LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC
|US5339001068
|0,79 USD
|0,689 EUR
|LINEAGE INC
|US53566V1061
|0,5325 USD
|0,4644 EUR
|MITSUBISHI CORPORATION CDR
|CA6067671017
|0,2279 CAD
|0,1427 EUR
|NATIONAL HEALTH INVESTORS INC
|US63633D1046
|0,92 USD
|0,8024 EUR
|NINTENDO CO LTD CDR
|CA6539521014
|0,1456 CAD
|0,0912 EUR
|NUCOR CORP
|US6703461052
|0,56 USD
|0,4884 EUR
|NUTRIEN LTD
|CA67077M1086
|0,55 USD
|0,4797 EUR
|NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP
|US67090S1087
|0,4 USD
|0,3489 EUR
|OFG BANCORP
|PR67103X1020
|0,35 USD
|0,3052 EUR
|OR ROYALTIES INC
|CA68390D1069
|0,055 USD
|0,0479 EUR
|ORCHID ISLAND CAPITAL INC
|US68571X3017
|0,12 USD
|0,1042 EUR
|PG&E CORPORATION
|US69331C1080
|0,05 USD
|0,0436 EUR
|PICO FAR EAST HOLDINGS LTD
|KYG7082H1276
|0,09 HKD
|0,01 EUR
|PRAIRIESKY ROYALTY LTD
|CA7397211086
|0,265 CAD
|0,166 EUR
|PRIMORIS SERVICES CORPORATION
|US74164F1030
|0,08 USD
|0,0697 EUR
|RANDSTAD NV
|NL0000379121
|-
|1,62 EUR
|RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC
|US78377T1079
|1,2 USD
|1,0467 EUR
|SOFTBANK GROUP CORP CDR
|CA83390C1077
|0,021 CAD
|0,0131 EUR
|SR BANCORP INC
|US85227J1060
|0,05 USD
|0,0436 EUR
|SSC SECURITY SERVICES CORP
|CA85236T1030
|0,03 CAD
|0,0187 EUR
|SUNRISE REALTY TRUST INC
|US8679811021
|0,3 USD
|0,2616 EUR
|SUPERIOR PLUS CORP
|CA86828P1036
|0,045 CAD
|0,0281 EUR
|TC ENERGY CORPORATION
|CA87807B1076
|0,8775 CAD
|0,5497 EUR
|TERRAVEST INDUSTRIES INC
|CA88105G1037
|0,2 CAD
|0,1252 EUR
|TOWNEBANK
|US89214P1093
|0,27 USD
|0,2355 EUR
|TOYOTA MOTOR CORPORATION CDR
|CA89238H1091
|0,1779 CAD
|0,1115 EUR
|TRAINERS HOUSE OYJ
|FI4000519202
|-
|0,12 EUR
|WILLIS TOWERS WATSON PLC
|IE00BDB6Q211
|0,96 USD
|0,8373 EUR
|XEROX HOLDINGS CORPORATION
|US98421M1062
|0,025 USD
|0,0218 EUR
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