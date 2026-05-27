Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 27.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Hebt diese Aktie bald ab? Größtes Wolfram-Portfolio der USA vor der Neubewertung!?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM
Tradegate
27.05.26 | 08:10
96,00 Euro
+0,06 % +0,06
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
S&P 500
DAXglobal Gold Miners
1-Jahres-Chart
NEWMONT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NEWMONT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
95,1395,9908:14
95,1396,2908:10
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BANCO DE SABADELL
BANCO DE SABADELL SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BANCO DE SABADELL SA3,060-11,54 %
BGC GROUP INC9,850+5,91 %
BOER POWER HOLDINGS LTD0,0480,00 %
BTV VIER LAENDER BANK AG81,000,00 %
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD7,750+0,34 %
COMPAGNIE LEBON SA105,000,00 %
DASSAULT SYSTEMES SE20,310-0,64 %
EXOSENS SA65,65+0,15 %
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV25,6000,00 %
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,2720,00 %
KERRY PROPERTIES LTD2,4200,00 %
LOEWS CORPORATION93,32-0,34 %
NEWMONT CORPORATION96,00+0,06 %
ODFJELL DRILLING LTD7,970-1,60 %
RB GLOBAL INC90,00-0,55 %
REDEFINE PROPERTIES LIMITED0,3160,00 %
SOFINA SA226,40+0,27 %
SUN LIFE FINANCIAL INC61,90-1,18 %
TORM PLC26,300+0,15 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP112,00-0,04 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.