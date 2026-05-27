|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BANCO DE SABADELL SA
|ES0113860A34
|-
|0,5 EUR
|BGC GROUP INC
|US0889291045
|0,02 USD
|0,0171 EUR
|BOER POWER HOLDINGS LTD
|KYG121611084
|0,0105 HKD
|0,0011 EUR
|BTV VIER LAENDER BANK AG
|AT0000625504
|-
|0,5 EUR
|CARREFOUR SA ADR
|US1444302046
|0,227 USD
|0,1952 EUR
|CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
|KYG217651051
|1,602 HKD
|0,1757 EUR
|COMPAGNIE LEBON SA
|FR0000121295
|-
|12 EUR
|DASSAULT SYSTEMES SE
|FR0014003TT8
|-
|0,27 EUR
|EXOSENS SA
|FR001400Q9V2
|-
|0,3 EUR
|GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE C ...
|MXP001661018
|10 MXN
|0,4969 EUR
|GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE C ...
|US40051E2028
|5,7572 USD
|4,9499 EUR
|GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|HK0000065869
|0,02 HKD
|0,0021 EUR
|KERRY PROPERTIES LTD
|BMG524401079
|0,95 HKD
|0,1042 EUR
|LOEWS CORPORATION
|US5404241086
|0,0625 USD
|0,0537 EUR
|NEWMONT CORPORATION
|US6516391066
|0,26 USD
|0,2235 EUR
|ODFJELL DRILLING LTD
|BMG671801022
|0,25 USD
|0,2149 EUR
|RB GLOBAL INC
|CA74935Q1072
|0,31 USD
|0,2665 EUR
|REDEFINE PROPERTIES LIMITED
|ZAE000190252
|0,2183 ZAR
|0,0114 EUR
|SOFINA SA
|BE0003717312
|-
|3,66 EUR
|SUN LIFE FINANCIAL INC
|CA8667961053
|0,96 CAD
|0,5977 EUR
|TORM PLC
|GB00BZ3CNK81
|0,7 USD
|0,6018 EUR
|WHEATON PRECIOUS METALS CORP
|CA9628791027
|0,195 USD
|0,1676 EUR
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