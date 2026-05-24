Die Spannung steigt. Die Konsolidierung am Goldmarkt setzte sich auch in den letzten Handelstagen fort. Eine Entscheidung scheint nun unmittelbar bevorzustehen. Die wichtige Marke von 4.500 US-Dollar stand zuletzt quasi dauerhaft unter Druck. Damit gibt es aus charttechnischer Sicht zwei Szenarien, die möglich sind: 1. Die 4.500 US-Dollar halten und dienen nun als Basis, eine Erholung zu lancieren. 2. Die 4.500 US-Dollar werden durchschlagen. In ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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