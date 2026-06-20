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WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0
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Small- & Micro Cap Investment
20.06.2026 08:40 Uhr
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Lithium & Gold: Warum Nevada für beide Rohstoffe so wichtig ist

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Die meisten Rohstoffregionen sind für einen bestimmten Rohstoff bekannt. Westaustralien wird häufig mit Eisenerz verbunden, Saskatchewan mit Uran und Chile mit Kupfer. Nevada nimmt innerhalb Nordamerikas jedoch eine besondere Stellung ein. Der Bundesstaat spielt sowohl im Gold- als auch im Lithiumsektor eine wichtige Rolle.

Auf den ersten Blick haben die beiden Rohstoffe wenig gemeinsam. Gold wird häufig als Wertspeicher betrachtet, während Lithium vor allem für Batterien und Energiespeicher benötigt wird. Dennoch konzentrieren sich einige der wichtigsten Projekte beider Branchen auf dieselbe Region. Die Gründe dafür reichen weit über die Rohstoffe selbst hinaus.

Gold machte Nevada zu einem der wichtigsten Bergbaustandorte der Welt

Die Geschichte Nevadas ist eng mit Gold verbunden. Der Bundesstaat zählt seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Goldregionen weltweit und beherbergt einige der produktivsten Minen Nordamerikas.

Ein Beispiel dafür ist Barrick Gold (ISIN: CA06849F1080). Gemeinsam mit Newmont betreibt das Unternehmen das Joint Venture Nevada Gold Mines, das mehrere große Goldminen innerhalb des Bundesstaates umfasst. Die Region gehört zu den wichtigsten Produktionszentren des Konzerns und liefert seit Jahren einen bedeutenden Teil seiner Goldförderung.

Die langfristige Präsenz großer Produzenten zeigt, welche Standortvorteile Nevada bietet. Infrastruktur, erfahrene Arbeitskräfte und umfangreiche geologische Daten haben dazu beigetragen, dass sich die Region über viele Jahrzehnte als Bergbaustandort etablieren konnte.

Lithium nutzt heute viele derselben Standortvorteile

Interessanterweise profitieren Lithiumunternehmen heute von zahlreichen Faktoren, die ursprünglich den Goldsektor geprägt haben. Straßen, Stromversorgung, technische Dienstleister und bergbauliche Erfahrung sind bereits vorhanden.

Zu den bekanntesten Projekten gehört das Thacker-Pass-Projekt von Lithium Americas (ISIN: CA53681J1030). Das Unternehmen entwickelt dort eines der größten Lithiumprojekte Nordamerikas und arbeitet daran, einen wichtigen Baustein für die nordamerikanische Batterie-Lieferkette zu schaffen.

Die Entwicklung von Thacker Pass zeigt, dass moderne Rohstoffprojekte weit mehr benötigen als eine Ressource im Boden. Infrastruktur, Genehmigungen, Finanzierung und langfristige Planung sind entscheidende Faktoren. Genau in diesen Bereichen kann Nevada auf jahrzehntelange Erfahrungen aus dem Goldsektor zurückgreifen.

Neue Projekte entstehen dort, wo bereits Bergbau stattfindet

Eine interessante Entwicklung der vergangenen Jahre ist die zunehmende Konzentration verschiedener Rohstoffprojekte innerhalb derselben Regionen. Wo bereits Bergbau betrieben wird, entstehen häufig weitere Projekte.

Dies zeigt sich auch bei Surge Battery Metals (ISIN: CA86882X1096). Das Unternehmen treibt mit dem Nevada North Lithium Project eines der bekanntesten Lithiumprojekte der Region voran. Erst kürzlich sorgte eine strategische Finanzierung von bis zu 30 Mio. CAD für Aufmerksamkeit. Nach Angaben des Unternehmens soll das Projekt damit bis zu einer Bauentscheidung finanziert werden.

Solche Entwicklungen verdeutlichen, dass Nevada nicht nur von seiner Vergangenheit profitiert. Der Bundesstaat entwickelt sich auch für neue Rohstoffe weiter.

Warum Explorer ebenfalls auf Nevada setzen

Von diesem Umfeld profitieren nicht ausschließlich große Produzenten und Entwickler. Auch Explorationsunternehmen suchen gezielt nach Regionen mit bestehender Infrastruktur und aktiver Rohstoffindustrie.

Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) verfügt in Nevada sowohl über Gold- als auch über Lithiumprojekte. Während das Unternehmen auf dem Esmeralda County Gold Project ein erstes Bohrprogramm vorbereitet, gehören mit Cave Creek und Elko auch zwei Lithiumprojekte zum Portfolio.

Gerade diese Kombination verdeutlicht die besondere Stellung Nevadas. Nur wenige Regionen Nordamerikas vereinen bedeutende Goldproduktion, große Lithiumentwicklungen und aktive Exploration in vergleichbarer Weise.

Zwei Rohstoffgeschichten, ein Standort

Die Bedeutung Nevadas lässt sich deshalb nicht allein über Gold oder Lithium erklären. Vielmehr zeigt die Region, wie sich erfolgreiche Bergbaustandorte über Jahrzehnte weiterentwickeln können.

Während Gold den Grundstein für die Infrastruktur und das Know-how legte, entstehen heute neue Chancen im Lithiumsektor. Dadurch treffen in Nevada zwei unterschiedliche Rohstoffgeschichten aufeinander - und genau diese Kombination macht den Bundesstaat zu einem der wichtigsten Bergbauzentren Nordamerikas.

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Quellen

https://www.siennaresources.com/
https://www.barrick.com/English/operations/nevada-gold-mines/default.aspx
https://www.lithiumamericas.com/
https://surgebatterymetals.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Sienna Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Sienna Resources" oder "Nebenwerte".

Sienna Resources Inc
Land: kanadisch
ISIN: CA82621E2050

https://www.siennaresources.com/

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Dr. Eva Reuter
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