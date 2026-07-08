Kupfer, Gold & Lithium: Warum aus 100 Explorationsprojekten oft nur wenige Minen werden

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Wer Schlagzeilen über den Rohstoffsektor verfolgt, liest regelmäßig von neuen Bohrprogrammen, spektakulären Entdeckungen oder vielversprechenden Explorationsgebieten. Der Eindruck entsteht leicht, dass aus jedem erfolgreichen Bohrloch früher oder später eine Mine wird. Tatsächlich verläuft die Entwicklung deutlich anders. Nur ein kleiner Teil aller Explorationsprojekte erreicht überhaupt die Produktionsphase.

Der Grund liegt nicht zwangsläufig in fehlenden Rohstoffen. Zwischen einer geologischen Entdeckung und einer wirtschaftlich betriebenen Mine liegen zahlreiche technische, regulatorische und finanzielle Hürden. Genau deshalb entwickeln viele Explorationsunternehmen heute mehrere Projekte und häufig auch Portfolios mit unterschiedlichen Rohstoffen.

Eine Entdeckung ist erst der Anfang

Selbst aussagekräftige Bohrergebnisse beantworten zunächst nur eine einzige Frage: Gibt es Hinweise auf eine Mineralisierung? Ob daraus später eine Mine entstehen kann, bleibt zu diesem Zeitpunkt völlig offen.

Nach der Exploration folgen Ressourcenschätzungen, metallurgische Untersuchungen, Umweltstudien, Genehmigungen, Wirtschaftlichkeitsanalysen und schließlich die Finanzierung eines möglichen Minenbaus. Jede dieser Entwicklungsstufen kann darüber entscheiden, ob ein Projekt weitergeführt oder eingestellt wird.

Gerade deshalb betrachten Geologen erfolgreiche Bohrungen meist als Beginn eines langen Prozesses und nicht als dessen Abschluss.

Große Bergbauunternehmen denken deshalb breiter

Diese Zusammenhänge spiegeln sich auch in den Strategien großer Bergbaukonzerne wider. Rio Tinto (ISIN: GB0007188757) entwickelt heute nicht nur Eisenerzprojekte, sondern investiert zugleich in Kupfer und Lithium. Das Unternehmen verfolgt damit bewusst mehrere Rohstoffmärkte, die unterschiedlichen Nachfragezyklen unterliegen.

Auch BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) setzt seit Jahren auf ein breit diversifiziertes Rohstoffportfolio. Neben Eisenerz gehören insbesondere Kupfer sowie weitere Rohstoffe für die Elektrifizierung zu den strategischen Schwerpunkten des Konzerns. Die Entwicklung zeigt, dass selbst die größten Bergbauunternehmen ihre langfristige Planung nicht auf einen einzelnen Rohstoff beschränken.

Entwicklung entscheidet oft mehr als Geologie

Neben der Qualität einer Lagerstätte entscheidet häufig die Entwicklungsphase über den weiteren Verlauf eines Projekts. Ein aktuelles Beispiel ist Surge Battery Metals (ISIN: CA86882X1096). Das Unternehmen kündigte kürzlich eine strategische Finanzierung von bis zu 30 Mio. CAD an, die auf bis zu 36 Mio. CAD erweitert werden kann. Nach Angaben des Unternehmens soll das Nevada North Lithium Project damit bis zu einer Bauentscheidung finanziert werden.

Die Meldung verdeutlicht, dass Projekte mit zunehmendem Reifegrad andere Herausforderungen bewältigen müssen. Während in frühen Phasen Bohrungen und Geologie dominieren, rücken später Finanzierung, Genehmigungen, Infrastruktur und Projektmanagement in den Mittelpunkt.

Mehrere Projekte können unterschiedliche Chancen eröffnen

Vor diesem Hintergrund verfolgen viele Explorationsunternehmen heute mehrere Projekte gleichzeitig. Dabei geht es nicht zwangsläufig darum, möglichst viele Rohstoffe abzudecken. Häufig stehen unterschiedliche geologische Regionen, Entwicklungsstadien und langfristige Perspektiven im Mittelpunkt.

Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) verfügt beispielsweise über Goldprojekte Gold-, Silber- und Kupferprojekte in Saskatchewan sowie Lithiumprojekte in Nevada. Jedes dieser Projekte befindet sich in einem eigenen Entwicklungsstadium und unterliegt unterschiedlichen geologischen Voraussetzungen.

Dadurch entsteht kein Garant für zukünftigen Erfolg. Die Strategie zeigt jedoch, dass viele Explorer heute mehrere Optionen parallel entwickeln, anstatt ihre Zukunft ausschließlich an ein einzelnes Projekt oder einen einzigen Rohstoff zu knüpfen.

Der lange Weg bis zur Mine

Die Rohstoffbranche lebt von neuen Entdeckungen. Gleichzeitig zeigt die Erfahrung, dass nur ein kleiner Teil aller Explorationsprojekte später tatsächlich in Produktion geht. Zwischen ersten Bohrungen und einer möglichen Mine liegen oft viele Jahre intensiver Entwicklungsarbeit.

Gerade deshalb lohnt sich bei Explorationsunternehmen häufig ein genauer Blick auf den Entwicklungsstand einzelner Projekte. Denn nicht nur die Geologie entscheidet über den langfristigen Erfolg, sondern ebenso Finanzierung, Infrastruktur, Genehmigungen und die Fähigkeit, ein Projekt Schritt für Schritt bis zu einer möglichen Bauentscheidung weiterzuentwickeln.

Quellen

https://www.siennaresources.com/

https://surgebatterymetals.com/

https://www.riotinto.com/

https://www.bhp.com/

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Sienna Resources Inc

Land: kanadisch

ISIN: CA82621E2050

Sienna Resources Inc. - TSX.V:SIEN | USA:SNNAD | WKN:A418KR

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