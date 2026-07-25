11% mehr Geld, aber nur 18% für neue Goldfunde: Warum die Explorationspipeline dünn bleibt

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Der Goldpreis kann innerhalb weniger Tage auf Zinsen, geopolitische Krisen oder Zentralbankkäufe reagieren. Die Versorgung mit neuem Gold ist deutlich schwerfälliger. Zwischen einer ersten geologischen Idee und einer produzierenden Mine vergehen häufig viele Jahre. Umso bemerkenswerter ist ein aktueller Widerspruch: Die weltweiten Goldexplorationsbudgets stiegen 2025 zwar um 11%, doch nur 18% davon flossen laut S&P Global in die frühe Suche nach bislang unbekannten Lagerstätten.

Genau dort beginnt jedoch die Projektpipeline der Zukunft. Wird heute zu wenig in neue Suchgebiete investiert, lässt sich diese Lücke später nicht kurzfristig schließen.

Mehr Geld fließt - aber bevorzugt in bekannte Gebiete

Exploration ist nicht gleich Exploration. Bei der sogenannten Brownfield-Exploration untersuchen Unternehmen das Umfeld bestehender Minen und bekannter Lagerstätten. Infrastruktur, geologische Daten und Verarbeitungsanlagen sind dort häufig bereits vorhanden. Das senkt Risiken und kann neue Unzen vergleichsweise schnell in die Planung einbringen.

Grassroots-Exploration beginnt wesentlich früher. Geologen untersuchen bislang wenig erforschte Gebiete, entwickeln erste Modelle und testen diese mit Proben oder Bohrungen. Die Erfolgsquote ist gering, doch praktisch jede neue Bergbauregion hat einmal auf dieser Stufe begonnen. Dass der Anteil solcher Programme auf ein Rekordtief von 18% gefallen ist, könnte deshalb langfristig wichtiger sein als der Anstieg des Gesamtbudgets.

Barrick investiert dort, wo eine Entdeckung bereits Konturen annimmt

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) zeigt, wie schnell das Kapital steigt, sobald ein Goldprojekt geologisch belastbarer wird. Beim zu 100% kontrollierten Fourmile-Projekt in Nevada verdoppelte der Konzern die ausgewiesene Ressource zum zweiten Mal in Folge. Ende 2025 umfasste sie 2,6 Mio. Unzen in der Kategorie "indicated" sowie weitere 13 Mio. Unzen in der Kategorie "inferred".

Für 2026 plant Barrick bei Fourmile Bohrinvestitionen von 150 bis 160 Mio. US-Dollar - nach 91 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Das Projekt steht damit nicht mehr am Anfang der Suche. Barrick arbeitet daran, Ausdehnung, Gehalte und mögliche Abbaumodelle genauer zu bestimmen. Das Beispiel erklärt zugleich, warum fortgeschrittene Entdeckungen einen wachsenden Teil der Explorationsmittel anziehen: Mit jeder zusätzlichen Information sinkt ein Teil des geologischen Risikos.

Agnico Eagle hält die Suche bewusst breit

Agnico Eagle Mines (ISIN: CA0084741085) verfolgt parallel einen anderen Ansatz. Der Konzern erhöhte seine nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven 2025 auf 55,4 Mio. Unzen und plant für 2026 umfangreiche Bohrprogramme an mehreren bestehenden Betrieben. Neben der Erweiterung bekannter Zonen untersucht das Unternehmen weiterhin neue Strukturen.

Besonders sichtbar wird diese Breite beim Hope-Bay-Projekt in Kanada. Dort umfasst das regionale Programm mehr als 90 Explorationsziele. Zum Einsatz kommen Bohrungen, geologische Kartierungen, Boden- und Sedimentproben sowie geophysikalische Untersuchungen. Agnico Eagle zeigt damit, dass selbst große Produzenten eine breite Auswahl möglicher Ziele benötigen. Nicht jedes davon wird erfolgreich sein - doch ohne einen ausreichend großen Trichter fehlt später der Nachschub an entwicklungsfähigen Projekten.

Bei Sienna beginnt die Pipeline noch vor der ersten Ressource

Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) befindet sich mit dem Esmeralda County Gold Project in einer deutlich früheren Phase. Das Projekt umfasst nach Unternehmensangaben rund 1.156 Acres in Nevada. In der Unternehmensplanung ist ein erstes Goldbohrprogramm vorgesehen, mit dem geologische Annahmen und zuvor identifizierte Arsen-Indikatoren überprüft werden sollen.

Solche Indikatoren belegen keine wirtschaftlich nutzbare Lagerstätte. Auch ein erstes Bohrprogramm beantwortet zunächst nur grundlegende Fragen über Gestein, Strukturen und mögliche Mineralisierung. Genau darin besteht jedoch die Funktion früher Explorer: Sie übernehmen Arbeiten, deren Ausgang besonders unsicher ist, die aber am Anfang jeder späteren Entdeckung stehen.

Die entscheidenden Projekte entstehen lange vor der Mine

Der Anstieg der Explorationsbudgets ist zunächst ein positives Signal. Entscheidend bleibt jedoch, wohin das Geld fließt. Investitionen rund um bekannte Minen können bestehende Betriebe verlängern und fortgeschrittene Projekte schneller voranbringen. Sie ersetzen aber nicht dauerhaft die Suche nach völlig neuen Lagerstätten.

Die Quote von 18% zeigt, wie schmal der früheste Teil der Goldpipeline geworden ist. Barrick entwickelt mit Fourmile bereits eine große Entdeckung weiter, Agnico Eagle hält mit zahlreichen Zielen seinen Projekttrichter offen und Sienna arbeitet noch am Beginn des geologischen Prüfprozesses. Zusammen zeigen diese Stufen, warum die Goldversorgung von morgen nicht erst beim Minenbau beginnt, sondern bei den frühen Explorationsentscheidungen von heute.

Quellen

https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/news-insights/research/2026/06/gold-exploration-trends-record-prices-grassroots-risk-2026

https://www.barrick.com/English/news/news-details/2026/q4-2025-results/default.aspx

https://www.agnicoeagle.com/English/news-and-media/news-releases/news-details/2026/AGNICO-EAGLE-PROVIDES-AN-UPDATE-ON-2025-EXPLORATION-RESULTS-AND-2026-EXPLORATION-PLANS-YEAR-OVER-YEAR-MINERAL-RESERVES-INCREASE-2-TO-55-4-MOZ-INDICATED-MINERAL-RESOURCES-INCREASE-10-TO-47-1-MOZ-AND-INFERRED-MINERAL-RESOURCES-INCREASE-15-TO-41-8-MOZ/default.aspx

https://www.siennaresources.com/projects/esmeralda-county-gold-project/

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ISIN: CA82621E2050

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