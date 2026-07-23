Täglich höher und weiter - sehr olympisch! Der globale Halbleitermarkt befindet sich in einem historischen Superzyklus, getrieben durch Künstliche Intelligenz, Cloud-Infrastruktur und die Elektrifizierung ganzer Industrien. Lange lag die Aufmerksamkeit der Investoren auf Chipdesignern und GPU-Hersteller, nun verschiebt sich der Engpass aber zunehmend in andere Wertschöpfungsstufen. Denn jede Rechenleistung beginnt physisch - und damit bei Metallen, Energie und Infrastruktur. Kupfer spielt dabei eine Schlüsselrolle, da es als unverzichtbarer Leiter die Grundlage jeder digitalen Architektur bildet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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