Der Goldpreis zeigt enorme Stärke. Das Edelmetall profitiert dabei unter anderem von der sich wieder veränderten Zinsprognose: Aktuell gehen nur noch rund 50 Prozent davon aus, dass die Zinsen in den USA im September steigen werden. Allerdings stehen heute Nachmittag noch wichtige Konjunkturdaten aus den USA auf der Agenda. Diese dürften die Prognosen noch einmal verändern.Doch nicht nur Gold ist erwacht, auch Silber und vor allem die Minenaktien konnten zulegen. Die Minen profitierten dabei teilweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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