Die Vereinigten Staaten wollen ihre Versorgung mit Kupfer unabhängiger gestalten. Neue Zölle auf raffiniertes Metall, steuerliche Anreize und beschleunigte Genehmigungen sollen den Ausbau der heimischen Produktion vorantreiben. Ziel ist es, mehr Kupfer innerhalb der USA zu fördern, zu verarbeiten und damit die Abhängigkeit von Importen zu verringern. Der politische Kurs kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der weltweite Kupferbedarf weiter steigt. Der Ausbau der Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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