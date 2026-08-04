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WKN: A1JAGV | ISIN: JE00B4T3BW64 | Ticker-Symbol: 8GC
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04.08.26 | 11:52
6,580 Euro
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GUNNISON COPPER CORP0,232+4,74 %
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